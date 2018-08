Todo lo que existe dejará de existir

El título de este artículo es una verdad incontrovertible. Todos los que hoy existimos dejaremos de existir, por lo menos en nuestra forma presente. La mayoría de nosotros pensamos que nuestra alma seguirá “viva” en alguna forma; otros se apegan a la ciencia y dicen que eso no es así... que si la otra vida no se comprueba científicamente - si no se ve - no existe. Facundo Cabral argumentaba que si en miles de millones de autopsias nunca se ha encontrado un alma (fuente del amor) o sea que no se ve en vida, por qué se va a ver en la muerte. “Cuando muera nuestra madre, pueden cortarla en pedacitos y nunca encontrarán la fuente de su amor por nosotros”.

Entre las muchas cosas más mundanas, la democracia, el mejor sistema de gobierno imperfecto que ha creado el hombre, también puede dejar de existir. Puede ser por vía de un golpe, un movimiento armado, un elegido que engaña y decide quedarse en el poder a la fuerza… todas con uso de la violencia.

Pero también se puede ir muriendo poco a poco sin que nos demos cuenta. Puede ser por hastío de la ciudadanía, debido a la corrupción generalizada (Venezuela), puede ser por creciente incumplimiento de promesas electorales, por resentimiento del campo contra las élites urbanas dominantes, por crecientes injusticias a los menos favorecidos de la sociedad y otras situaciones parecidas que van minando la convicción de la ciudadanía de que vale la pena y/o el riesgo de accionar para salvar la democracia ante las amenazas de sus enemigos (sean estos soldados o autodenominados “revolucionarios”), sean estos de izquierdas o derechas, a veces juntos, como ocurrió en Nicaragua, donde los empresarios privados apoyaban a Ortega (y antes a Somoza) para seguir haciendo negocios (mas no empresas).

Hoy en nuestro Panamá existen muchas de las condiciones anotadas y la izquierda radical (Suntracs-Frenadeso-Conusi-FAD) ya anunció en conferencia de prensa que el modelo que propone es el venezolano y además algunos de sus dirigentes viajaron y se fotografiaron en Nicaragua celebrando la dictadura Ortega (revolucionaria/empresarial) y sus más de 300 jóvenes asesinados. Hay que felicitarlos por su sinceridad. Ahora ya todos saben , si votan FAD, ¡el modelo de gobierno que estarán escogiendo!

Sí, tenemos muchos síntomas negativos: corrupción, injusticia y hastío, pero tenemos también síntomas positivos, como los que siguen:

1) En la última elección, el electorado hizo caso omiso al dinero como factor de decisión para emitir su voto. A pesar de que el CD era gobierno y el más corrupto de la historia, que gastó decenas de millones de dólares – el gasto político-electoral mayor en nuestra historia – el electorado dijo no a la ladronería y al dinero fácil y votó por el candidato con la tesorería más escuálida y por ende el que menos regaló y gastó, y al que las encuestas tenían en tercer lugar. O sea que la creencia popular de que los votantes panameños entregaban su voto por una hoja de zinc y unas bolsas de cemento, no resultó cierta para nada. Ya somos otro país, con otra conciencia, aunque muchos insistan en no creerlo.

2) Nuestra sociedad, por consenso, produjo – y la Asamblea aprobó – reformas a la ley electoral que incrementaron el financiamiento público y redujeron el tiempo de campaña, lo cual apunta hacia menos control del dinero en la política, y abrió aún más la todavía muy restringida opción de candidaturas independientes. Falta mucho más en esta dirección, pero la ley electoral, luego de cada elección, se va perfeccionando.

3) Ninguna de las precandidaturas con mayor opción de los partidos tradicionales presenta una amenaza a la democracia, como tampoco las pocas realmente independientes con opción. Las amenazas a una democracia tolerante provienen de la izquierda radical y un nuevo partido religioso, pero no parecen tener mayor opción.

Entonces, el factor decisivo para que lo que existe (la imperfecta democracia) no deje de existir en el próximo quinquenio (Ej. Venezuela, Nicaragua y Cuba) es que la ciudadanía insista con mayor fuerza cada día en las reformas urgentes para salvar el sistema. Estas son para mí las cinco vitales:

1)Agua potable en todo hogar: esto se logra con una reforma radical del Idaan y más amplio almacenamiento natural del líquido.

2) La justicia: requiere de reformas radicales.

3)Educación: Meduca requiere de una cirugía radical

4)Seguro Social y Salud: también requieren de reformas radicales

5)Vuelta a la planificación a largo plazo: existe ya una Visión 2030 de la ciudadanía

Ciudadanos: no nos engañemos, en nuestras manos está el futuro de la democracia... y de nuestra libertad.

El autor es fundador del diario La Prensa