Un fallo escandaloso en el Miró

Comienzo por dejar sentadas dos afirmaciones: una, no soy novelista, sino cuentista, y no conozco a nadie que estuviera participando este año en el Concurso Ricardo Miró con alguna novela. Y segunda, no voy a pedir excusas por lo que diré a continuación, porque si de verdad no lo sintiera, no escribiría este artículo.

El fallo generado este año en la sección Novela, en mi apreciación, es injusto y hasta ignominioso. Dicen, en su fallo, los señores del jurado que de treinta (sí 30!) novelas participantes, ninguna merecía el premio y lo declararon desierto.

He aquí algunos de los absurdos citados por este grupo de evaluadores: 1: que descartaron 12 novelas porque no reunían los requisitos del reglamento. ¡Señores! Eso le compete al INAC, y si se las pasaron a Uds. es porque ya habían clasificado; el INAC sabe el criterio que debe aplicar. O sea, que 12 novelistas que se estrujaron sus neuronas para brindarnos su creación literaria, ni siquiera fueron leídos por el jurado.

Segunda barbaridad: descartaron otras seis porque tenían errores gramaticales. ¿No saben ellos que verdaderos genios en la literatura no han tenido buena ortografía, y que eso compete al trabajo del editor al momento de imprimir para publicar? En Japón, visité a los editores de nada menos que el genio japonés Yukio Mishima, quienes me dijeron que tenían que corregir muchísimo las primeras obras de este singular talento.

Un buen y verdadero conocedor de literatura sabe ver la creatividad, la originalidad, el talento, ¡a pesar de algunos errores de ortografía!

¡No me digan a mí que de 30 novelas presentadas ninguna mereció el premio Ricardo Miró! Apostaría que estuvieron compitiendo buenísimas obras.

Además, hago un reclamo a las autoridades encargadas del concurso en el INAC –el departamento de Letras- por no haber defendido esas 12 novelas que el jurado (desestimando la opinión de los organizadores) ni siquiera consideró, porque no se ajustaban a las reglas: aquello de 29 líneas por página y letras en 12 puntos de Times Roman.

¡Cuántos Borges, Mishimas, Kunderas, Sinán, quizás pudieron ser desairados por alguna de estas nimiedades!

Me tomé la libertad, ejerciendo mi derecho a la libre expresión y con el convencimiento de que ya tengo un criterio literario bien formado, para manifestar en voz alta lo que aquí escribo durante el acto celebrado en la Biblioteca Nacional, donde los jurados extranjeros ofrecieron sendas conferencias (ocasión en que también se nos otorgó, a los que allí figuramos, una copia de la bella Antología de cuentistas panameños premiados en el Miró, en la que dos de mis cuentos aparecen).

Quizás lo más duro que dije, y no me retracto, es que ese fallo pudo darlo una maestra de escuela.

¡He dicho!

La autora es escritora