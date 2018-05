Los fantasmas de la homofobia

La homofobia es el miedo irracional hacia los homosexuales. Miedo expresado a través del rechazo, la aversión y el repudio alimentado por la discriminación y la humillación. Los primeros registros de homofobia en América Latina datan de inicios del siglo XVI, coincidiendo con la génesis de las exploraciones de los ibéricos en el nuevo territorio. A partir de este momento y durante toda la época colonial se dieron incontables persecuciones, castigos y exilios ejecutados por los tribunales del Santo Oficio, “La Santa Inquisición”, a mulatos, negros, mestizos, aborígenes y blancos. Fortaleciéndose con los tribunales del Perú, México y Cartagena de Indias, cumpliendo estos, entre sus funciones, el castigo a los “sodomitas”, la etiqueta al homosexual de aquel entonces. Una verdadera contradicción a la matriz cultural vivida desde América Central hasta América del Sur y desde los Andes hasta la Amazonia.

Con el pasar de los siglos, el renacimiento y la ilustración, se da el proceso de oxigenación de las Américas desde inicios del siglo XVIII. La liberación de las colonias más los efectos del Código Napoleónico, donde se cataliza la libertad individual, de trabajo y conciencia, interpuso un no a la persecución de los llamados “sodomitas”, pero permaneció el espíritu de la discriminación y los prejuicios. Décadas después, hacia 1870, se registra la primera y única edición de una revista para hombres homosexuales en la Alemania imperialista. Dando inicio paralelamente, a las primeras organizaciones homosexuales de las cuales se tiene registro.

Con el desarrollo de la psicología en el siglo XX, se abandona el concepto de “sodomita” como “pecador” para pasar al término homosexual como “enfermo”, “perverso” y “degenerado” como respuesta a las revoluciones del pensamiento, marcando las pautas y dibujando las costumbres de una sociedad defensora de una cultura ideal. En la búsqueda de la cura por la psicología de la homosexualidad, se registran torturas de incontables seres humanos con terapias, descargas eléctricas, altas dosis de hormonas y hasta cirugías, entre estas la castración. Durante el segundo cuarto del siglo XX, nace el Triángulo Rosa, como representativo de los hombres homosexuales dentro de los campos de concentración nazi. Entre 1933 y 1945 se estima que más de 15 mil hombres fueron sometidos a “tratamientos” por el hecho de ser homosexuales. Siendo estos, uno de los grupos más abusados.

La modernidad de la segunda mitad del siglo XX como expresión estética a la libertad, da inicio a la consolidación de sociedades a favor de los derechos de los homosexuales, como ocurre en Argentina en 1969, México y Brasil en 1978. Este mismo año se representa la diversidad e inclusividad de preferencias sexuales a través de la bandera arco iris, una bandera de identidad y dignidad. Posteriormente, durante la década de 1980, despierta Colombia, Venezuela y Perú; en la década de 1990 la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, durante esta misma década sociedades de otras coordenadas geográficas se suman a los derechos de la igualdad.

Mientras que en la actualidad el matrimonio homosexual es legal en 25 países y en otros la unión civil, aún en otras latitudes el colectivo homosexual enfrenta restricción a la libertad de expresión y asociación, cárcel, cadena perpetua e incluso hasta la pena de muerte. La discriminación, la no tolerancia, la vejación y el miedo al repudio por ser homosexual suelen llevar a la depresión, al abuso de drogas y hasta el suicidio, la peor de las condenas. Esto sumado a la falta de apoyo por parte de los grupos tradicionales como la familia, las iglesias o las escuelas, que etiquetan y niegan el derecho a la equidad de los derechos humanos. En fin, sin un sistema de apoyo, muchos se convierten en víctimas de una sociedad homofóbica.

En Panamá se tiene el concepto de que homosexual es el hombre que sale disfrazado de mujer en los medios de comunicación o durante los días de carnavales. Ignorando que la mayoría de los homosexuales no se disfrazan ni pretenden ser mujeres y en el caso de las mujeres, no pretenden ser hombres. Adicionalmente, se tiene la idea de que el homosexual es el pedófilo, cuando en su mayoría ellos son heterosexuales, y aunque los hay homosexuales, esto último debe definir a toda una categoría de personas que son sus doctores, sus mecánicos, sus policías, un hijo, un hermano o un ser humano de gran valor. Por lo que este escrito no pide derechos especiales, sino una igualdad social.

El autor es geógrafo, hidrólogo e hidrogeólogo