La feria que viene

Ustedes vayan anotando las fechas y marcándose un buen presupuesto: del 14 al 19 de agosto se celebrará la Feria Internacional del Libro de Panamá, con Israel como país invitado. Será donde siempre, en el Centro de Convenciones Atlapa, donde les espera un gran número de actividades culturales en torno al libro y sus autores.

Pero el libro no tiene que ser noticia solo en agosto, deberíamos mantenerlo de actualidad todo el año. Ante el buen negocio de promoción que tienen algunos columnistas en torno a la literatura y cultura extranjera, reivindico desde aquí un verdadero espacio de referencia cultural que no ningunee ni a propios ni foráneos. Hay buenos lectores y críticos en nuestro país y hace falta que reseñen lo que aquí se publica. Pero eso no tiene pedigrí para algunos, business is business, ¡lástima!

Israel tiene grandes escritores a derecha e izquierda. Yo les recomiendo dos de mis favoritos: Amoz Oz, en especial Sobre la naturaleza del fanatismo y Una pantera en el sótano. De Etgar Keret, cuentos: Un libro largo de cuentos cortos. Descubrirán otra cara y otra realidad del país invitado y su gente.

La lectura es una “forma de alegría” que no se puede imponer, decía más o menos Borges. Y le creo. Y en ese disfrute está la búsqueda de cierta luz sobre lo que ocurre a nuestro alrededor y en nuestro interior. No le teman a lo que dice el Eclesiastés de que “no hay fin de hacer muchos libros; y el mucho estudio es fatiga de la carne”: les animo a darse al placer del libro en alma y bolsillo, pensando sobre todo en el alma.

El autor es escritor