Y finalmente, la Jornada Mundial de la Juventud 2019

Llegó la dichosa Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y toca “agua y ajo”... Espero salga bien y no haya nada que lamentar. Panamá está en el escaparate y, en la medida de lo posible, debemos hacer todo para dar una buena impresión, a ver si amortiguamos los efectos de los papeles, la corrupción, las coimas, las donaciones de campaña, la justicia selectiva, la escasez de medicinas y la educación paupérrima. Así como nos ha salido bien administrar el Canal, esperemos esto sea igual. Lo mejor es que en unos días volveremos a ser un país normal.

Los peregrinos se irán felices. Un montón de jóvenes viajeros, con poco presupuesto, difícil que lleguen a un país más parrandero. Hasta ahora, los sorprende la alegría y el entusiasmo con que los reciben. El papa seguro se irá impresionado, pues los panameños sabemos contagiar entusiasmo. Si no, pregúntenle a los rusos cómo se celebra un gol perdiendo por cinco.

Si bien los “jotaemejoteros” tienen todo el derecho a disfrutar el capricho presidencial, quienes no consideramos prioritario semejante despilfarro de recursos también podemos opinar. Finalmente, todos estamos patrocinando la “supermisa”.

Si fuera un negocio tan maravilloso y generara 500% de ganancia, como asegura el comando rezador, la empresa privada en todo el mundo se pelearía para organizarla todos los años, y los gobiernos no tendrían que poner un solo centavo. Cuando se leen los resultados económicos de las JMJ previas, la conclusión es que salen “break even”, pues hay un montón de costos que ni se cuantifican ni se auditan. Pensemos en los negocios cuyos clientes no podrán acceder a sus locales y la cero productividad de las oficinas que cerrarán varios días. Por lo general, son los restaurantes y la hostelería de bajo costo los más beneficiados. Según dicen, ya suponen que la ocupación hotelera será bastante menor de lo esperado.

Pero al margen de lo económico, hay otra serie de hechos que generan opiniones encontradas. Hay quienes pensamos que el país se beneficiaría mucho más si se invirtiera todo ese dinero en cultura, ciencia y tecnología, y no en actividades religiosas, que solo interesan a un porcentaje no cuantificado de la población. Del mismo modo, hay otras preocupaciones perfectamente válidas, como potenciales infecciones o las culebras en Metro Park que, aunque no guste discutirlas, son perfectamente posibles.

Yo entiendo que, en pleno éxtasis católico, es incómodo que cuestionen. Como si a alguien le dijera no solo que su hija es fea, sino que se lo dijeran el día del quinceaños. Así como los no creyentes tenemos que aceptar que esto ya es un hecho, lo mínimo que esperamos es que los católicos entiendan que no todos están de acuerdo con su fiesta.

Como dije al principio, ojalá todo salga bien para beneficio del país. Queda “aguantarse y a jod...”. Pero igualmente, espero que si algún día quisiéramos organizar un evento científico de la misma magnitud, contemos con el mismo apoyo de nuestros impuestos. A fin de cuentas, se supone que todos tenemos los mismos derechos. ¿O no?

