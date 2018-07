Con la generación de la luz

La pobreza, el cambio climático y los conflictos. Enfrentar estos tres enemigos de la humanidad debe ser la meta de todos, la lucha de todos.

Por lo pronto, desde septiembre de 2015 es una meta adoptada por los países que forman parte de la Organización de Naciones Unidas, incluyendo a Panamá. Y el camino elegido para lograrlo es alinear las políticas y programas de cada gobierno y de cada país, con los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que proporcionan un plan y una agenda común: la Agenda Internacional de Desarrollo 2030.

Partiendo del Gabinete Social, una comisión interinstitucional creada especialmente para el proceso de alineación de objetivos, el trabajo de la Concertación Nacional y el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Panamá cuenta ya con un Plan Estratégico Nacional Panamá 2030.

Además, el país avanza con la identificación de indicadores de medición, gracias al trabajo dedicado de funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría, así como de la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas. A este trabajo se han sumado especialistas de todas las instituciones del Estado que guardan relación con los ODS, adoptando además la compleja metodología del Índice de Pobreza Multidimensional, que permitirá hacer un análisis más certero de la verdadera situación del país, más allá de las frías estadísticas de crecimiento y supuesta disminución de la pobreza.

Se trata de un trabajo técnico, alejado del mundillo político y su conocida visión cortoplacista. Pero no puede quedarse allí; no puede convertirse en otro informe colocado en libreros, acumulando polvo y olvido.

La valiosa información que se está produciendo, representa una oportunidad para hacer las cosas bien, para utilizar de forma eficiente los recursos, afinar el objetivo, las políticas públicas, y lograr verdaderos cambios para beneficio de las mayorías.

Justo por eso, es preciso que los ciudadanos nos apropiemos de los ODS, ayudemos a divulgarlos, exijamos su cumplimiento a las autoridades, vigilemos su avance y comuniquemos a todo el país la urgencia de hacerlos realidad.

Con ese objetivo, el Gabinete Social, con el liderazgo de la viceministra de Desarrollo Social, Michelle Muschett, ha vuelto su mirada hacia quienes desde diferentes trincheras trabajan por hacer de Panamá un lugar más incluyente, educado, justo, ético, moderno, desarrollado. La viceministra ha solicitado apoyo para empujar entre todos, la pesada carreta del desarrollo verdaderamente sostenible.

En el grupo de los llamados embajadores de los ODS hay protectores de los recursos naturales, comunicadores, científicos, feministas, artistas, impulsores de la educación, deportistas, activistas por la igualdad, la equidad, combatientes de la discriminación y la exclusión, pero sobre todo jóvenes emprendedores, educados, ilusionados y empeñados en cambiar este país.

Son los miembros de esa “generación de la luz”, identificada por la extraordinaria presidenta y canciller de Costa Rica, Epsy Cambell, como aquella formada por los menores de 30 años, que harán las grandes transformaciones que se requieren en materia de protección ambiental, educación, respeto a la diversidad, igualdad de género, combate a la corrupción o el correcto uso de los recursos públicos. Son aquellos cambios que Epsy Cambell, y tantos otros destacados luchadores en todos los rincones del planeta, vienen empujando por décadas con poco éxito e incluso peligrosos retrocesos. No hay duda de que, salvo algunas excepciones, la política no ha estado a la altura de los tiempos. Pero eso debe cambiar; tendrá que cambiar.

Como activista y defensora de los derechos humanos, de los recursos naturales, de la vigencia de la justicia y del Estado de derecho, así como del combate a la corrupción, me siento muy honrada de poder visibilizar los ODS, y en especial el objetivo 16, que se refiere a la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Se trata de un objetivo vinculado a los conflictos que suelen nacer de la falta de opciones, a la ausencia de instituciones eficientes, a la impunidad, a la corrupción.

No soy de la generación de la luz, pero me cuelo en ella para hacer campaña por los ODS. Me gusta la compañía.

La autora es periodista, abogada y presidenta de la Fundación para la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de TI.