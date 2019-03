Escribo estas líneas para el lector que, en cuanto al tema de Dios y la religión, mantiene su mente abierta y tiene el deseo de aprender algo. Sin duda, la testarudez y la soberbia en temas religiosos y filosóficos son pésimas guías. Análogamente, la rabia y la sorna en nada ayudan a la comprensión de estos asuntos, o a entenderse con los otros. Peor aún, cuando con ellas se irrespetan y descartan a los que disienten de las ideas propias. Tales actitudes solo sirven para el regodeo personal y el desprecio a los demás, lo cual resulta, por supuesto, un tanto pueril, antipático y patológico.

Lo anterior, por fortuna, no caracteriza al ateísmo per se, sino solo la idiosincrasia y el temperamento de algunos de sus representantes. En otros espacios, académicos como Raymond Tallis, Susan Blackmore, Eric Weinstein o el presentador y empresario Robert Lawrence Kuhn pueden debatir posiciones religiosas sin las burlonas impertinencias del biólogo Richard Dawkins, el periodista Christopher Hitchens (Q.E.P.D.), o las del neurocientífico Sam Harris, quien - hay que reconocer - ha moderado sus invectivas anticristianas en sus más recientes debates con el psicólogo canadiense Jordan Peterson. Insto a los lectores que saben inglés a que escuchen o lean sobre estos diálogos, si aún no los conocen. Son una joya y de ellos se aprende mucho.

El punto central de este artículo no es, sin embargo, lo que he mencionado en los anteriores párrafos, sino lo que anuncia su título. Lo que llamo “el gran problema del ateísmo” no es, de hecho, su único problema, pero creo que es el que merece mayor atención.

Aprovechando una cita del filósofo alemán Jurgen Habermas, el gran problema del ateísmo consiste en que “si hay algo que no nos deja en paz es la irreversibilidad del dolor pasado y de la injusticia sufrida por los inocentes maltratados, humillados y asesinados, una injusticia que, por pasada, queda más allá de las medidas de toda posible reparación que pudiera estar en manos del hombre...”.

Reformulando y extendiendo el anterior pasaje en forma de interrogantes, el gran problema del ateísmo se muestra en las siguientes preguntas: ¿Qué respuesta da esta filosofía al problema del sufrimiento inmerecido e irreparable de la humanidad a lo largo de la historia? ¿Cómo puede solucionarlo? ¿Cómo repararía la existencia y dignidad de millones de almas torturadas y aniquiladas en masacres y genocidios? ¿Cuáles son sus respuestas ante las muertes atroces que acontecen a diario en cada nación? O, más en particular (para no hacer preguntas tan generales): ¿Qué puede decirle (por ejemplo) a los padres de una niña descuartizada por depredadores? ¿Que esa era toda la vida que tenía y que la de ellos tampoco tiene reparación ante el brutal suceso?

Creo que la respuesta más honesta y correcta que puede dar el ateísmo a preguntas como estas es que no tiene qué responder para reparar esas trágicas situaciones.

Al respecto, es una ironía que ciertos ateísmos se jacten de ser humanistas, pues - al negar o rechazar absolutamente toda posibilidad de que vidas malogradas y destruidas por la maldad o la mala suerte sean reparadas - estos ateísmos se vacían de todo humanismo, al menos, de uno pleno y optimista. Es por ello que no pocas veces se acusa al ateísmo de nihilista. De hecho, al atacar a la teología y la metafísica, el ateísmo destruye los fundamentos en que se defiende intelectualmente la dignidad humana, en especial, la de toda la humanidad en su devenir histórico. Que no se engañe el lector. La dignidad humana es un concepto teológico-metafísico.

Todo lo anterior solo intenta mostrar, aunque de modo trunco, el gran problema del ateísmo. Confío en que el lector al cual he querido dirigirme, el de mente abierta y deseos de aprender, comprenda bien este problema. Y que, de paso, entienda por qué este no puede ser tratado con testarudez, soberbia, rabia y sorna. El gran problema del ateísmo es demasiado serio para eso.

El autor es docente universitario