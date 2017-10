Los grandes expertos en Panamá

Soy una madrileña de la República de Panamá que, después de leer comentarios de mis compatriotas panameños acerca del movimiento independentista de Cataluña, he sentido la necesidad de expresarme sobre esta cuestión.

Existe una particularidad que distingue al pueblo catalán del resto de los españoles en general: Emprendimiento. La mayoría de los catalanes posee una vena emprendedora que los ha llevado a convertirse en un pueblo próspero y más adelantado que los del resto de las regiones españolas.

Pero, a pesar de su marcado emprendimiento, de su gran habilidad para el comercio y los negocios, y de su avanzada en investigación científica, los catalanes se han dejado manipular por un grupo minoritario que les ha hecho creer que era necesario que se liberaran de una opresión que solo ha existido en una realidad paralela, alejada de la realidad palpable en la que transcurre nuestra existencia.

Y, ahora, movidos por sus sentimientos pasionales de nacionalismo, pocos catalanes se acuerdan del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, mientras que entonces celebraban porque este satisfacía sus intereses, como el de mayor autonomía para la gestión de la región y el establecimiento del catalán como lengua vehicular en la educación.

Ese año, el porcentaje del independentismo catalán no llegaba al 15%, y si el Reino de España hubiera permitido que Cataluña fuera administrada según lo establecido en su nuevo Estatut, no solo los acontecimientos actuales no estarían ocurriendo, sino que también el movimiento independentista habría ido en vía de extinción.

Por otro lado, siendo tanto Mariano Rajoy como Soraya Sáenz de Santamaría poseedores de una gran inteligencia, resulta incomprensible que hayan estado favoreciendo al catalanismo con sus desatinadas medidas de coacción, tendientes a enardecer la pasión catalanista e incitar la ira del pueblo catalán, cuando es tan bien sabido por las personas inteligentes que el diálogo y el consenso son las mejores estrategias para la convivencia pacífica de los pueblos.

Todo lo anterior solo me lleva a una conclusión: “Existe un interés particular escondido en las sombras que está buscando crear el caos entre el pueblo catalán y el resto de los ciudadanos españoles”. Ahora bien, la pregunta correcta en toda esta cuestión es: ¿Con qué fin? ¿Cuál es el objetivo final que desean alcanzar quienes están tras bastidores moviendo los hilos de las marionetas tanto del Gobierno de la Generalitat de Cataluña como del Gobierno de España?

Y la respuesta correcta surge tras analizar los extremos, pues la “clave” suele permanecer escondida en el punto medio. Tesis + Antítesis = Síntesis.

Tesis: El movimiento independentista catalán afirma que Cataluña debe independizarse del Reino de España para poder gestionarse sin limitaciones con el fin de alcanzar su plenitud económica, social y cultural.

Antítesis: El Gobierno español afirma que Cataluña es parte de España y, por tanto, su independencia sería un fraccionamiento del Reino de España y una violación a la Constitución española.

Síntesis: Y, en el punto medio que Cataluña continúe siendo parte del Reino de España siempre y cuando se le permita existir como un Estado federal, con lo cual la forma política de España empezaría a parecerse a la de Alemania.

Seguro hay quienes podrían pensar que esta síntesis solo es un grandísimo disparate de una poetisa trasnochada, pero quienes hemos vivido en la tierra ibérica sabemos de primera mano que en España nada ocurre sin el beneplácito de “la gran madre alemana”.

Como ya todos sabemos, el tiempo siempre acaba poniendo todas las cosas en su lugar, y a través de él se ponen y se quitan reyes, mueren naciones y nacen otras, y se destapan los turbios intereses ocultos que, en definitiva, son los que han provocado todas las guerras entre pueblos que son utilizados como marionetas por cuatro titiriteros.

Y, entretanto que nuestros hermanos españoles y catalanes terminan de despertar de ese encantamiento por el que se han dejado embrujar, deseo que mis compatriotas panameños comiencen a practicar el buen arte de la lectura comprensiva antes que soltar presuntuosos comentarios sin el más mínimo conocimiento de causa.

Pues ser hincha de un equipo de fútbol español no te convierte en experto de la política española...

La autora es ciudadana.