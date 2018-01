Sobre la hipertensión arterial

La hipertensión arterial, conocida como presión alta, es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en Panamá. El 37% de los adultos mayores de 40 años de edad sufren de esta enfermedad, según datos del Censo Nacional de Salud. Lo más importante es que puede ser prevenible o en el peor de los casos, detectada tempranamente. De ahí la importancia de conocer sus características.

¿Qué es la hipertensión arterial?

Es una enfermedad crónica (no se cura), que se caracteriza por elevación sostenida de los niveles de presión en las arterias. Esto aumenta el riesgo de enfermedades del corazón.

¿Es curable?

No. La hipertensión arterial no se cura, pero se puede controlar y lo más común es que cuando se inicia a tomar medicamentos, estos son para toda la vida, aunque pueden variar en dosis y el tipo de medicinas.

¿Cuál es el impacto en Panamá?

Según el Censo de Salud Preventiva, en Panamá, el 37% de la población mayor de 40 años de edad sufre de presión alta. La mitad de estos no tienen síntomas.

¿Quéórganos afecta?

Realmente todos, ya que la presión alta afecta las arterias por dentro, endureciéndolas y haciéndolas menos elásticas, lo que produce dificultad en la irrigación de sangre a los órganos.

¿Cuáles son los síntomas?

Generalmente no produce síntomas en sus etapas iniciales hasta que produce complicaciones o afección importante a algún órgano (corazón, cerebro, riñones, ojos, etc.). Por eso es importante tomarse la presión arterial frecuentemente aunque no se tengan síntomas.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Hay factores no modificables como son la herencia y la edad, y otros que sí son modificables como la obesidad, la inactividad física y la alimentación (consumo de sal).

¿Cómo se hace el diagnóstico?

Hay que tomarse la presión arterial, al menos, dos veces al año, en condiciones similares. Presiones por arriba de 120/70, hay que empezar a vigilar más frecuentemente.

¿Cuál es el tratamiento?

Es multifactorial, ya que incluye cambios en el estilo de vida y dieta adecuada. En muchas ocasiones hay que dar medicinas. El objetivo es mantener un nivel de presión arterial por debajo de 130/75 y así evitar las complicaciones.

¿Cuáles son las complicaciones?

Son múltiples, como enfermedad isquémica del corazón (infarto), falla cardiaca, enfermedad vascular cerebral (derrame), daño renal, ceguera, demencia, etc.

¿Qué puedo hacer para cuidarme si ya soy hipertenso?

Llevar un estilo de vida saludable, caracterizado por alimentación baja en grasa y sal, ejercicios diarios, mantener el peso ideal y el perímetro abdominal por debajo de 102 cm en varones y 88 cm en mujeres.

Además, tomar las medicinas todos los días.

Es importante ir al médico para estar seguro de que la enfermedad está controlada.

El autor es ministro de Salud