[CIENCIA]

El equipo dirigido por Mike Morwood en el Centre for Archaeological Science, School of Earth & Environmental Sciences de la universidad de Wollongong (New South Wales, Australia) hizo en el año 2004 un descubrimiento sorprendente. Se refiere a la aparición en el yacimiento de Liang Bua de la isla de Flores (Indonesia) de un humano diminuto (alrededor de un metro de altura y cráneo de un volumen a juego), muy parecido en sus rasgos al Homo erectus pero cuya presencia se mantuvo hasta hace unos 18 mil años.

El hallazgo supuso una verdadera conmoción en el mundo académico. Ese tipo tan peculiar de hominino habría coincidido con nuestra especie y, de hecho, es posible que su desaparición se produjese con la entrada de los humanos modernos en la isla, e incluso, quizá, a causa de que fueron extinguidos por nuestra especie. La prensa generalista denominó a ese ejemplar pequeño “El hobbit de Flores” y se hizo eco de la polémica entre los antropólogos indonesios y australianos sobre cuál sería su sentido evolutivo.

La hipótesis de que sería en realidad un humano moderno pero con enanismo no se sostuvo al realizarse análisis del tamaño de su cerebro con resultados que apuntaban a lo contrario: a que el hobbit era el resultado de un proceso de disminución de tamaño típico de un hábitat insular en el que apenas hay predadores. En consecuencia, Morwood y sus colaboradores lo bautizaron como Homo floresiensis.

La isla tenía otros ejemplos fósiles de empequeñecimiento: un elefante también diminuto, el estegodón, al que es probable que diese caza el H. floresiensis. Pero quedaba en el aire la pregunta acerca de cuándo se habría producido ese proceso de disminución de tamaño. ¿Llegó a la isla un australopiteco de talla pequeña o la colonización la realizaron unos Homo erectus que después irían menguando?

Tras 12 años de trabajo, el equipo de Mike Morwood (fallecido en julio de 2013) ha logrado dar con una nueva clave sobre el proceso evolutivo del Homo floresiensis. Un trabajo publicado por Gerrit van der Bergh y colaboradores en Nature documenta la presencia en otro yacimiento de Flores, Mata Menge, de fósiles de rasgos muy similares al hobbit y un tamaño parecido pero con una edad de cerca de 700 mil años. Esos nuevos ejemplares cuentan con algunas características dentales más antiguas que las del fósil de Liang Bua, cosa que indica que tuvo lugar un proceso de evolución in situ. Pero dan malas noticias para quienes defendieron las hipótesis de una patología (enanismo debido quizá a una acondroplasia) o de la colonización de la isla por parte de unos australopitecos muy pequeños desde su origen. Los autores apuntan que, aun siendo ya diminuto ese tipo de humano hace 700 mil años, sus rasgos apoyan la idea de que quien llevó a cabo la primera colonización de Flores fue un Homo erectus de mayor tamaño.