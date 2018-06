La historia humana contiene el eterno combate de ideas y grupos humanos, como se muestra en el cuento de Augusto Monterroso, El eclipse. Este relata la muerte de fray Bartolomé Arrazola a manos de los indígenas, el día de un eclipse total de sol. El español, creyéndose más culto, intentó engañarlos, basado en sus conocimientos de Aristóteles (Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura). A pesar de la amenaza, fue sacrificado en un altar, luego de lo cual, un maya leía las fechas de los eclipses solares y lunares, descritos por sus astrónomos.

Tal vez, si fray Arrazola se hubiese maravillado frente al nuevo mundo, con la mente abierta y exploradora de un niño, habría sobrevivido. En la niñez y adolescencia se van formando los esquemas mentales, producto de nuestras experiencias.

Si ante lo nuevo y diverso nos mostramos con reverencia, levantaremos puentes de comunicación que nos permitirán crecer como seres humanos. Jesús lo pregonaba: “Dejen que los niños vengan a mí,…porque el Reino de Dios pertenece a los que son como ellos”. Marcos 10:14-15. Para entrar al cielo, considerando el cielo como el lugar de amor y bienestar pleno, necesitamos liberarnos de los prejuicios, condicionamientos, ideas erróneas, etc.

¡Gracias querido lector! Si sigue leyendo ( no argumento sobre religión).

La sociedad actual exhibe inequidad, discriminación, injusticias. No se comprende a las personas y sus circunstancias ( “Yo soy yo y mis circunstancias”, Ortega y Gasset). La ética puede ser un puente.

Empecemos desde la infancia sembrando la semilla para saber convivir. “El otro” en su condición humana es mi reflejo. “El hombre frente al espejo” no puede conocer al otro si no se ama a sí mismo y a los demás y si rechaza lo que ve está condenado a la muerte. Cuando nos creemos superiores, nos aniquilamos. Ejemplo más reciente: el Mundial de fútbol, donde compiten países diversos y las redes sociales expresan todas las pasiones y constructos mentales ( “criollitos vs. razas”). Si el periodista en la conferencia con “el Bolillo” (juego de Panamá con Túnez) hubiese argumentado con respeto nos habría regalado el “momento mágico de la reflexión” (¡Vamos Panamá! En todos los campos profesionales).

Frente a una sociedad violenta, los valores éticos pueden ser la respuesta.

