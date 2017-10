Las identidades de la nación panameña

La historia oficial ha construido un mito de supuesta identidad “ístmica”, la “vocación” de los habitantes del istmo de Panamá ha sido la de servir al comercio mundial, por lo cual desde siempre luchó para construir un Estado-Nación con base en esa identidad, hasta culminar en el lema del escudo nacional: Pro Mundi Beneficio.

Como puede apreciarse, ese mito, presentado como historia, es la fotografía de los intereses de la clase de los comerciantes del país. Es una ideología conveniente a los comerciantes istmeños con la que se identifiquen las clases sociales que le están subordinadas.

Pero, durante el período colonial, la identidad común de los habitantes del istmo era la de “españoles de América”, como en todas las regiones del imperio, salvo las comunidades indígenas, que constituyen naciones diferenciadas. En ese marco, el istmo se dividía en dos provincias que marcaban las identidades distintas: Veraguas y Panamá (la cual solo se refería a la zona de tránsito). El nombre de Panamá extendido a toda la geografía del istmo y sus habitantes es más bien reciente.

En otros trabajos hemos señalado cómo la historia panameña del siglo XIX ha sido falsificada para presentar los diversos momentos de crisis del Estado-Nación colombiano y sus guerras civiles, como supuestos intentos independentistas de Panamá. En realidad, las proclamas, mal llamadas “actas independentistas”, fueron pronunciamientos políticos en el marco de las guerras civiles: bolivaristas vs santanderistas, centralistas vs federalistas, liberales vs conservadores.

El hecho es que, pese a todos los intentos de la historia oficial por presentar a los federalistas como independentistas, pese a que la clase comercial local siempre peleó por sus intereses frente al centralismo bogotano, nunca se animó a separarse. Pese a que Colombia siempre fue un “Estado fallido”, con dificultades para integrarse, hasta 1903, la identidad que caracterizaba a los istmeños, incluida las clases dominantes, era la colombiana, lo cual puede ser probado documentalmente.

La reconstrucción de nuestra historia, para usarla en la construcción de la identidad nacional panameña para que parezca un determinismo, en el sentido de que los habitantes del istmo estaban destinados a construir un Estado-Nación propio con vocación comercial, es una hechura del siglo XX, después de impuesto el Estado tutelado por Estados Unidos. La intelectualidad liberal dedujo que se necesitaba crear el sentido de “identidad” en una “nación”. Historiadores, filósofos y literatos fueron tejiendo esa leyenda disfrazada como historia.

Esa identidad panameña tuvo un lado progresivo: inspiró a las generaciones siguientes a luchar contra el sistema colonial norteamericano impuesto desde 1903. La lucha por la “soberanía” fue inspirada en ese mito. La “identidad nacional” panameña, tiene un doble filo: instrumento ideológico de dominación de la clase comercial para justificar su control sobre el Estado-Nación y, a la vez, inspiración para la lucha por la soberanía contra el colonialismo y la dependencia impuesta por el imperialismo yanqui. La historia tiene sus ironías.

