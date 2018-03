No somos iguales …¡Somos mejores!

Al conversar sobre una de las mayores lacras de nuestra sociedad, ‘el machismo’, he comprobado que muchas personas desconocen el significado del término ‘feminismo’. Estas personas piensan que si una mujer está en contra del machismo significa que ‘desprecia a los hombres’. En otras palabras, piensan que ‘misándrica’ y ‘feminista’ son la misma cosa.

La palabra ‘feminismo’ tiene su raíz en dos palabras latinas: ‘femina’ (mujer) e ‘isme’ (ismo); es decir, ‘Movimiento de la Mujer’.

Sin embargo, el ‘feminismo’ no es lo opuesto al machismo, como muchos erróneamente piensan.

‘Machismo’ es la actitud de prepotencia de un hombre hacia las mujeres por considerar a las hembras como seres inferiores a los varones y que, por tanto, poseen un nivel de inteligencia inferior al de los hombres, lo que las hace incapaces de realizar ciertas tareas y ejercer profesiones que se consideran 'masculinas', como el liderazgo, política, industria o tecnología, entre otras. Y, en muchos casos, también se manifiesta como 'violencia de género' (maltrato físico, sexual, y/o psicológico de parte de un hombre hacia una mujer).

También, muchas mujeres llevan impresa en su carácter la doctrina del machismo y son ellas quienes se encargan de fabricar a los futuros machistas.

Sin embargo, el ‘auténtico’ feminismo no promulga la superioridad de la mujer con respecto al hombre, y las feministas no sentimos desprecio por un hombre solo por el hecho de que sea hombre.

‘Igualdad de género’: ese es el objetivo principal del feminismo. Es decir, que las mujeres tengan ‘iguales’ derechos que los hombres.

Además, tiene como objetivos la emancipación de las mujeres, eliminar la violencia y la dominación del varón sobre la mujer y eliminar de la sociedad el concepto de que los trabajos deben ser adjudicados según el ‘rol’ de cada sexo.

La sensatez femenina ha quedado demostrada en el hecho de que las mujeres no hemos buscado una supremacía de lo femenino sobre lo masculino, sino que sabemos que ambos sexos se complementan mutuamente formando ‘el ser humano’.

La ‘raza humana’ es una dualidad compuesta por macho y hembra; así que, aunque mujeres y hombres presentan distintas características sexuales, ambos poseen la misma humanidad: inteligencia, emociones, talentos y capacidades. Por tanto, ambos sexos merecen tener los mismos derechos humanos.

Ni los hombres son seres superiores a las mujeres ni las mujeres son seres superiores a los hombres; sino que unos y otros nos necesitamos para completarnos como humanidad. Y eso es lo que promulgamos las feministas.

Gestamos a los hombres, educamos a sus hijos y administramos nuestros hogares tanto en su estructura organizativa como en la económica; y, aún así, reconocemos que ellos deben estar en equiparación de derechos respecto de nosotras.

Y es esta mayor capacidad que tenemos las mujeres para comprender una realidad tan evidente (capacidad de la cual carecen millones de hombres) la que, implícitamente, me daría el argumento para asegurar que “las mujeres somos mejores que los hombres”. No obstante, no lo diré…

Pues, a pesar de que los hechos parecen demostrarlo, nuestra sensatez nos impide alardear de tener una inteligencia superior a la de los hombres ni decir que somos mejores que ellos, sino que nos mantenemos en la afirmación de que mujeres y hombres somos iguales.

Así que, amigas, caminemos con la dignidad que nos honra porque hemos demostrado durante siglos que aunque las mujeres hemos sufrido, trabajado y cargado con la humanidad, nuestra voluntad de superación no ha podido ser anulada.

Y utilicemos la gran inteligencia que nos destaca para educar correctamente a hombres y a niños con el fin de que erradiquemos la peste machista que corrompe a nuestra sociedad.

La autora es ciudadana