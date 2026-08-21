Importancia estratégica de la biota funcional en el desarrollo sostenible

La producción agropecuaria depende de diversos organismos que, aunque suelen pasar desapercibidos, cumplen funciones esenciales para mantener el equilibrio de los agroecosistemas. A todos estos seres vivos que desempeñan roles específicos dentro de los ecosistemas se les conoce como biota funcional. Su importancia adquiere mayor relevancia en aquellos ambientes donde la actividad humana ha modificado las condiciones naturales para establecer sistemas productivos destinados a satisfacer necesidades fundamentales como la alimentación, la vivienda y la provisión de materias primas.

Los agroecosistemas son ecosistemas transformados por el ser humano para desarrollar actividades agrícolas y pecuarias. En ellos, cada organismo cumple una función determinada. Por ejemplo, las abejas contribuyen mediante la polinización de los cultivos, mientras que las arañas y los insectos depredadores y parasitoides ayudan a regular las poblaciones de organismos considerados plagas. En conjunto, estas interacciones forman redes ecológicas complejas y dinámicas que favorecen la estabilidad y la resiliencia ambiental.

La producción de alimentos, junto con la salud y la educación, constituye uno de los pilares estratégicos para el progreso de toda nación. Por ello, el conocimiento, el respeto y la conservación de la biota funcional presente en los diversos agroecosistemas productivos resultan fundamentales para que los compromisos asumidos mediante los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) trasciendan el discurso y se traduzcan en acciones concretas para conservar la biodiversidad, fortalecer la seguridad alimentaria y enfrentar los desafíos derivados del cambio climático.

Si bien se han logrado avances importantes en el estudio y conocimiento de la biodiversidad asociada a cultivos estratégicos como granos básicos, cebolla, papa, hortalizas de hoja, cucurbitáceas, café y caña de azúcar, entre otros, todavía existe un amplio horizonte para continuar construyendo una base sólida de conocimientos sobre la biota funcional presente en los agroecosistemas de Panamá.

Se espera que las futuras propuestas de investigación, desarrollo e innovación contemplen el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales e incorporen eficazmente los servicios ecosistémicos brindados por los organismos benéficos. Así, la agricultura avanzará hacia sistemas más sostenibles y resilientes, en los que la producción de alimentos y la conservación de la biodiversidad se complementen.

El autor es ingeniero agrónomo, entomólogo y doctor en Agricultura Sustentable; investigador del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá e investigador asociado del CIAPCP-AIP para Ciencia en Panamá.