La comercialización eléctrica: una buena idea… pero no esperemos milagros

Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Cada vez que se habla de abrir la comercialización eléctrica en Panamá, mucha gente llega a la misma conclusión: si aparecen más empresas vendiendo electricidad, la luz tiene que bajar. Suena lógico. En casi cualquier mercado, más competencia significa mejores precios. Pero la electricidad no funciona igual, y conviene decirlo desde el principio: la comercialización puede ser una excelente reforma, pero por sí sola no garantiza una tarifa más baja.

No lo escribo para desanimar la idea. Al contrario. Creo que debemos discutirla en serio, y discutirla en serio empieza por no vender falsas expectativas.

Primero, entendamos qué hace una comercializadora. Muchos imaginan que produce electricidad, y no es así. La energía seguirá saliendo de las hidroeléctricas, las plantas solares, los parques eólicos o las térmicas. La comercializadora hace algo distinto: compra esa energía y la vende al consumidor. Es como un mayorista que busca el mejor producto, negocia contratos, administra riesgos y luego ofrece distintas opciones a sus clientes. No fabrica la energía; la administra.

Entonces, ¿por qué la tarifa no baja de forma automática? Porque la factura no solo paga la energía. También paga las líneas de transmisión, las redes de distribución, el mantenimiento de postes y transformadores, los medidores y la operación del sistema. Todo eso seguirá existiendo aunque aparezcan diez comercializadoras nuevas. Cambiar de vendedor no construye una red nueva: la electricidad seguirá llegando por los mismos cables.

¿Para qué sirve entonces la competencia? Aquí está la verdadera oportunidad. Una buena comercializadora podría negociar mejores contratos, comprar energía cuando resulte más conveniente, combinar distintas fuentes de generación, ofrecer contratos de largo plazo que den estabilidad e incluso ayudar a sus clientes a consumir de forma más inteligente. Ahí sí aparece valor. No porque la energía sea mágica, sino porque alguien la administra mejor.

Un ejemplo sencillo lo aclara. Imaginemos a dos personas que compran exactamente el mismo arroz. Una compra cuando el precio está alto; la otra negocia directamente con el productor y adquiere grandes cantidades. Las dos venden arroz, pero la segunda puede ofrecer un mejor precio porque compró mejor. Con la electricidad ocurre algo parecido: muchas veces la diferencia no está en producir la energía, sino en saber comprarla.

El mayor error sería crear falsas expectativas. Si mañana Panamá abre la comercialización y alguien promete que la tarifa bajará para todos, probablemente está simplificando demasiado el problema. Podría bajar para algunos clientes, mantenerse igual para otros e incluso subir si una comercializadora compra mal la energía o administra mal sus riesgos. Por eso la discusión no debe centrarse únicamente en abrir el mercado, sino en cómo abrirlo correctamente.

¿Y qué necesita realmente Panamá para dar ese paso? Reglas claras, empresas financieramente sólidas, contratos transparentes, información para el consumidor, competencia real y supervisión para evitar abusos. Abrir un mercado sin esas condiciones puede crear más problemas que soluciones.

Mi reflexión es esta: sí creo que Panamá debe estudiar en serio la apertura de la comercialización. Pero también creo que debemos dejar de vender la idea de que cambiar de vendedor resolverá, por sí solo, el problema de la tarifa. Producir la electricidad seguirá costando. Transportarla seguirá costando. Distribuirla seguirá costando. Lo que sí puede cambiar es la forma en que la compramos y la administramos, y esa diferencia puede ser muy importante. Pero no es magia: es gestión.

Para terminar: la comercialización no hace que la energía sea más barata. Lo que puede hacer es que alguien la compre y la administre mejor. Y ahí, precisamente ahí, comienza la verdadera competencia.

El autor es profesional del sector eléctrico.