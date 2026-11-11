Exclusivo

Hoy en día tenemos más acceso que nunca a toda la información que nos podamos imaginar, pero eso no significa que realmente estemos informados. En Panamá, entre las preocupaciones de tener comida en la mesa, las responsabilidades en el trabajo, las dificultades en los estudios y el constante ritmo acelerado en nuestra cotidianidad, cada vez se nos hace más fácil encontrar espacios para distraernos de aquello que nos hace sentir incómodos.

Infinidad de contenido en redes sociales, programas de televisión, videojuegos y más medios de entretenimiento nos dan la oportunidad de desconectarnos por momentos de todos los problemas en nuestras vidas, pero ¿qué pasa cuando dejamos de usarlos como simple distracción y los empezamos a usar para no enfrentar la realidad?

Existe una importante diferencia entre no conocer algo por falta de oportunidades de aprenderlo y decidir no conocerlo aun teniendo la posibilidad de hacerlo. A esto último yo lo llamo ignorancia consciente: la elección activa de evitar investigar, hacer preguntas, conversar o siquiera pensar con más profundidad en lo que sabemos y creemos con tal de mantener nuestra comodidad, y así evitar tomar decisiones que nos harían responsables ante ciertos problemas.

Es algo ya común en nuestras vidas. Lo vemos al compartir noticias sin primero comprobarlas, al estar tan seguros de que jamás nos estafarán en una llamada, al aceptar condiciones de uso en aplicaciones sin leerlas por completo ni asegurarnos del uso que le darán a nuestros datos, o al dejar de interesarnos por nuestro panorama político y social solo porque sentimos que nada se puede cambiar. Al mismo tiempo, nos quejamos de la educación, las políticas públicas y la inseguridad, pero no le dedicamos el mismo interés a comprender cuáles son sus causas. No porque no podamos, sino porque informarse toma tiempo, pensamiento crítico y, sobre todo, tener la mente abierta para cuestionarnos a nosotros mismos.

Sin embargo, sería injusto asumir que las personas que desconocen ciertos temas han elegido ignorarlos. En el país no todos cuentan con las mismas oportunidades educativas, acceso a información de calidad, el tiempo, la energía o las herramientas para comprender los problemas que enfrentan. Por eso, la responsabilidad no puede recaer únicamente en los ciudadanos: también corresponde a las instituciones y a los líderes políticos garantizar una educación de calidad para el pueblo y las condiciones para que se pueda formar y desarrollar de manera efectiva el pensamiento crítico.

Las consecuencias de esta desconexión pueden observarse de manera puntual en la relación que tenemos con la tecnología. Según FortiGuard Labs, Panamá registró 1,900 millones de intentos de ciberataques solo durante el primer semestre de 2026. Además, de enero a agosto del mismo año, se contabilizaron 4,547 noticias criminales relacionadas con estafas y otros fraudes, según datos del Ministerio Público, lo que representa un aumento de 14% en relación con el mismo periodo de 2025. Estos números no demuestran que los ciudadanos ignoren deliberadamente los riesgos, pero sí dejan en evidencia que vivimos en un entorno donde informarnos, cuestionar y aprender a protegernos tiene consecuencias reales.

Al final, el problema no es la búsqueda de distracciones, formas de descansar o momentos tranquilos. El verdadero problema comienza cuando hacemos que nuestra comodidad sea la respuesta automática ante aquellas cosas que requieren que pensemos. Una sociedad que no cuestiona sus problemas difícilmente podrá cambiarlos, y una ciudadanía que no se interesa por la realidad en la que vive va a terminar dependiendo de las decisiones y conocimientos de otros, incluso de quienes no tienen buenas intenciones.

¿Será acaso que nos estamos convirtiendo en una sociedad que prefiere no saber porque comprender la realidad también significa asumir la responsabilidad de cambiarla?

El autor es egresado de la Escuela de Gobernanza de Internet (PANASIG) de ISOC Panamá.