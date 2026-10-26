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La estabilidad de las relaciones internacionales atraviesa una de sus etapas más complejas desde el fin de la Guerra Fría. Paralelamente al estancamiento de las operaciones militares convencionales en el este de Europa, el sistema global enfrenta un deterioro paulatino impulsado por la intensificación del uso de tácticas asimétricas.

Los sabotajes sistemáticos a infraestructura digital submarina, los ciberataques coordinados contra servicios esenciales y las campañas dirigidas de desinformación masiva configuran una violación flagrante de los principios rectores de la Carta de las Naciones Unidas sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Ante este despliegue cotidiano en la llamada zona gris, la Unión Europea y la OTAN se ven obligadas a reconfigurar apresuradamente sus esquemas defensivos para contener estas agresiones constantes sin cruzar el umbral de una confrontación abierta.

Un análisis riguroso de esta coyuntura exige examinar los factores estructurales y los cálculos estratégicos que mueven a las principales potencias. La postura oficial de Rusia sostiene que sus acciones responden de manera defensiva ante el avance continuado de la OTAN hacia sus fronteras históricas, el rearme europeo y el impacto de las sanciones económicas occidentales. Bajo esta narrativa de contención, el gobierno ruso ha flexibilizado los parámetros de su doctrina nuclear, reservándose expresamente el uso de armamento atómico ante agresiones convencionales que comprometan de forma crítica la soberanía de su territorio o de su aliada Bielorrusia. Sin embargo, en la práctica, esta postura no responde únicamente a una necesidad táctica de defensa, sino que opera como un mecanismo deliberado de coerción diplomática y disuasión psicológica para frenar la asistencia militar occidental a Kiev y condicionar los términos de cualquier futura negociación de paz.

El punto de quiebre de esta dinámica reside en la manera en que el Kremlin explota las contradicciones y la ambivalencia de la política exterior estadounidense bajo la administración de Donald Trump. La incertidumbre recurrente sobre el grado de compromiso de Washington con el artículo 5 de la OTAN, sumada a la preferencia por acuerdos transaccionales bilaterales al margen de los foros multilaterales tradicionales, otorga una ventaja considerable a los intereses rusos. Al sembrar dudas sobre la automaticidad de las garantías de seguridad norteamericanas, Moscú debilita la cohesión política entre los aliados europeos, frena la adopción de decisiones estratégicas unificadas y acelera un escenario donde Europa se ve forzada a asumir en solitario el costo de su defensa. Esta fragmentación de la arquitectura de seguridad transatlántica ocurre paralelamente al colapso de los tratados tradicionales de control de armamentos tras el vencimiento formal del Tratado Nuevo START en febrero de 2026, dejando al planeta sin marcos regulatorios vinculantes para la contención estratégica entre las dos mayores potencias nucleares.

Estas tensiones sistémicas entre superpotencias tienen repercusiones tangibles para economías abiertas y nodos logísticos fundamentales como Panamá. La vulnerabilidad expuesta en las redes de comunicación submarina y en las rutas de transporte marítimo del Atlántico demuestra que las autopistas digitales y los pasos interoceánicos se han convertido en blancos prioritarios dentro de las disputas geopolíticas contemporáneas. Para el país, la protección física y digital de la infraestructura del Canal y de los cables de fibra óptica que cruzan su territorio deja de ser un asunto puramente técnico para constituirse en un pilar crítico de seguridad nacional. Asimismo, las perturbaciones persistentes en los mercados energéticos globales y la inestabilidad en las cadenas de suministro impactan directamente en los costos de importación, la inflación interna y el dinamismo comercial de la economía panameña.

El escenario internacional contemporáneo confirma que la neutralidad diplomática formal y la distancia geográfica ya no constituyen un escudo protector frente a las turbulencias de la geopolítica global. En un orden internacional fragmentado y crecientemente transaccional, la seguridad del país no puede descansar en inercias defensivas ni en la presunción de inmunidad. Ante un entorno donde las grandes potencias priorizan la coacción asimétrica y la fuerza sobre el derecho internacional, el Estado panameño está llamado a consolidar su resiliencia institucional, robustecer sus capacidades analíticas de inteligencia estratégica y articular un blindaje cibernético integral que resguarde con eficacia sus activos más vitales.

El autor es analista de relaciones internacionales y seguridad multidimensional.