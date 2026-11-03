La independencia que viajó por cable

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En 2015, durante una visita a algunos museos en Washington, entre ellos el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian, observé fragmentos de antiguos cables submarinos que unieron continentes mucho antes de la era digital. Aquellos cables formaban parte de una red mundial de comunicaciones que permitió una conectividad real, y en aquella exposición se mencionaba la conexión de Norteamérica con el Caribe y Panamá entre 1872 y 1882. Supongo que a muchos les hubiera surgido la misma duda: qué relación tuvo esa revolución tecnológica con Panamá y con los acontecimientos que llevaron a la separación de Colombia.

El 3 de noviembre de 1903, mientras las calles de la ciudad de Panamá comenzaban a vivir uno de los momentos más decisivos de su historia, una revolución silenciosa ocurría lejos de la mirada de sus habitantes.

No estaba únicamente en las plazas públicas donde se reunían los dirigentes del movimiento separatista. Tampoco estaba solamente en los cuarteles, en las oficinas donde se tomaban decisiones políticas o en los barcos que llegaban a los puertos del istmo.

A cientos de metros de profundidad, sobre el lecho marino del Caribe y del Pacífico, una red de cables submarinos transportaba impulsos eléctricos que conectaban a Panamá con un mundo que comenzaba a cambiar la forma en que las naciones ejercían su poder.

Aquellos cables no tenían la presencia imponente de un ferrocarril atravesando la selva ni la fuerza visible de un buque de guerra. Eran invisibles para la mayoría de las personas, pero representaban una de las transformaciones tecnológicas más importantes del siglo XIX: la posibilidad de transmitir información entre continentes sin depender del lento viaje de los barcos.

6:00 p. m. Hora en que estalló el levantamiento en la ciudad de Panamá, el 3 de noviembre de 1903, según el telegrama del vicecónsul estadounidense Richard Ehrman. 400 Soldados colombianos del batallón Tiradores que desembarcaron en Colón ese mismo día, procedentes de Barranquilla.

La República de Panamá nació en una época de transición. Fue resultado de circunstancias políticas, económicas, sociales y diplomáticas, pero también nació cuando la humanidad comenzaba a comprender que la información podía convertirse en una herramienta estratégica tan importante como el territorio.

El siglo XX no sería solamente el siglo de los grandes ejércitos, las flotas navales y las disputas territoriales. También sería el siglo de la velocidad de las comunicaciones.

Y Panamá ya estaba preparado para esa nueva era.

Mucho antes de convertirse en el centro marítimo mundial con la construcción del Canal, el istmo tenía una característica que marcaría su destino: era un territorio de conexiones.

Desde la época colonial, Panamá había sido una ruta entre océanos. El Camino Real y el Camino de Cruces permitieron durante siglos transportar riquezas entre el Atlántico y el Pacífico. Más tarde, en el siglo XIX, esa vocación de tránsito adquirió una nueva dimensión con la construcción del Ferrocarril de Panamá, inaugurado en 1855, una de las obras de ingeniería más importantes de su tiempo.

El ferrocarril transformó la geografía económica del continente. Una travesía que antes requería semanas alrededor de Sudamérica podía resolverse en pocas horas cruzando el istmo.

Pero la siguiente revolución no movería personas ni mercancías: movería información.

La expansión del telégrafo y de los cables submarinos creó una nueva relación entre las naciones. Por primera vez, una noticia política, una instrucción diplomática o un informe militar podían cruzar grandes distancias sin esperar la llegada de un barco. El mundo comenzaba a hacerse más pequeño.

Panamá y Colón fueron conectados por telégrafo en 1855; en 1872 se conectó al país con el Caribe, y finalmente, en 1882, pasamos a formar parte de esa nueva red internacional de comunicaciones que conectaba América con los grandes centros políticos y económicos del exterior. Cuando llegó noviembre de 1903, el istmo ya no era solamente un territorio distante de Colombia y separado por miles de kilómetros de Bogotá: era un punto conectado con el mundo, y esa diferencia tecnológica tendría consecuencias importantes.

La distancia entre Bogotá y Panamá no era únicamente geográfica. También era una distancia de comunicación. La capacidad de recibir información, analizarla y responder ante una crisis era distinta para un gobierno ubicado lejos del istmo y para una región que ya estaba integrada a redes internacionales.

La tecnología no creó la independencia de Panamá; el movimiento separatista respondió a múltiples factores históricos, pero esa tecnología sí modificó la velocidad de los acontecimientos, y en política la velocidad puede convertirse en poder.

La mejor evidencia de esta nueva realidad aparece en los telegramas intercambiados durante los días decisivos de noviembre de 1903. La documentación reunida en Foreign Relations of the United States, 1903, publicada por el Departamento de Estado estadounidense, conserva la correspondencia entre Washington, los consulados en Panamá y Colón, y las autoridades navales presentes en el istmo.

La tarde del 3 de noviembre, después de que una información de prensa anunciara un posible levantamiento en Panamá, el Departamento de Estado envió un mensaje urgente al consulado general en Panamá y al consulado en Colón.

Telegramas intercambiados entre el Departamento de Estado de EE. UU. y sus consulados en el istmo durante los días de la separación de Panamá, en noviembre de 1903. Fuente: Foreign Relations of the United States, 1903, Departamento de Estado de EE. UU.

La instrucción era clara: Washington necesitaba información inmediata sobre lo que ocurría en el istmo.

La respuesta llegó desde Panamá horas después. El vicecónsul estadounidense Richard Ehrman informó primero que todavía no había ocurrido el levantamiento, pero que se esperaba durante la noche y que la situación era crítica.

Poco después llegó el mensaje que confirmaba el inicio del movimiento.

Ehrman informó que el levantamiento había ocurrido a las seis de la tarde, que no había habido derramamiento de sangre, que los oficiales del ejército y la marina colombianas habían sido detenidos y que se organizaba un nuevo gobierno. También comunicó la preocupación por Colón, donde habían llegado tropas colombianas procedentes de Barranquilla.

Telegramas intercambiados entre el Departamento de Estado de EE. UU. y sus consulados en el istmo durante los días de la separación de Panamá, en noviembre de 1903. Fuente: Foreign Relations of the United States, 1903, Departamento de Estado de EE. UU.

En ese momento comenzó una carrera contra el tiempo: la información debía viajar, y una noticia, convertirse en una decisión que a su vez debía transformarse rápidamente en una acción.

El elemento decisivo sería el USS Nashville, el buque estadounidense que se encontraba en Colón.

La preocupación era que las tropas colombianas desembarcadas en esa ciudad pudieran utilizar el Ferrocarril de Panamá para trasladarse hacia la capital y enfrentar al movimiento separatista.

El ferrocarril, que durante décadas había servido para unir océanos y facilitar el comercio, podía convertirse ahora en la vía para mover tropas.

Washington comprendió que mantener abierto el tránsito del istmo y evitar un enfrentamiento era una prioridad.

Por eso, el Departamento de Estado transmitió instrucciones para que el mensaje llegara al comandante del Nashville:

Telegramas intercambiados entre el Departamento de Estado de EE. UU. y sus consulados en el istmo durante los días de la separación de Panamá, en noviembre de 1903. Fuente: Foreign Relations of the United States, 1903, Departamento de Estado de EE. UU.

“En interés de la paz, haga todo lo posible para impedir que las tropas del Gobierno en Colón continúen hacia Panamá. El tránsito del istmo debe mantenerse abierto y el orden debe preservarse”.

El mensaje indicaba incluso asegurar un tren especial si era necesario para acelerar la comunicación.

La escena resume una nueva realidad histórica.

Una señal eléctrica viajaba por una red internacional.

Un funcionario recibía el mensaje.

Un consulado actuaba como enlace.

Un ferrocarril podía acelerar la comunicación.

Y un buque de guerra podía modificar sus acciones.

El cable, el telegrama, el consulado, el ferrocarril y la marina formaban parte de una misma cadena estratégica.

La confirmación llegó al día siguiente. El 4 de noviembre, Richard Ehrman informó al secretario de Estado John Hay:

Telegramas intercambiados entre el Departamento de Estado de EE. UU. y sus consulados en el istmo durante los días de la separación de Panamá, en noviembre de 1903. Fuente: Foreign Relations of the United States, 1903, Departamento de Estado de EE. UU.

Los cables para el Nashville habían sido recibidos, el buque había sido informado y las tropas no serían movilizadas.

Ese breve mensaje demuestra la importancia de aquella infraestructura invisible: una decisión tomada lejos del istmo había viajado con suficiente rapidez para influir directamente en el desarrollo de los acontecimientos.

Pero la comunicación más importante todavía estaba por llegar. El 4 de noviembre, mientras Panamá consolidaba su separación política, la noticia del nacimiento de una nueva república fue transmitida hacia el exterior.

Según el telegrama enviado por Ehrman a Washington, una reunión pública había declarado formalmente la independencia y había aprobado la organización de un gobierno provisional integrado por Federico Boyd, José Agustín Arango y Tomás Arias.

La independencia había sido proclamada en Panamá y la noticia salía del istmo a través de la red de comunicaciones que conectaba al país con el mundo. Esa es la dimensión tecnológica más interesante de aquel momento histórico.

La República no solamente nació entre dos océanos: nació dentro de una nueva era tecnológica.

Los documentos oficiales muestran que, durante los días siguientes, las comunicaciones continuaron registrando la consolidación del movimiento. El 5 de noviembre se informó oficialmente la formación de la República de Panamá, y el 6 de noviembre se comunicó que Colón y las provincias del interior se habían unido al movimiento independentista y que ya no había soldados colombianos en el istmo.

Telegramas intercambiados entre el Departamento de Estado de EE. UU. y sus consulados en el istmo durante los días de la separación de Panamá, en noviembre de 1903. Fuente: Foreign Relations of the United States, 1903, Departamento de Estado de EE. UU.

La historia tradicional suele recordar las figuras políticas, los acontecimientos militares y las decisiones diplomáticas de noviembre de 1903.

Pero existe otra historia menos visible: la historia de la infraestructura que permitió que esos acontecimientos fueran conocidos y respondidos.

Antes del Canal, Panamá ya era una conexión mundial: primero fueron los caminos coloniales, después llegó el ferrocarril y luego aparecieron los cables submarinos.

Más tarde vino el Canal; hoy son los puertos, la logística, las telecomunicaciones, la fibra óptica y la economía digital.

Han cambiado las tecnologías, pero permanece la misma realidad: Panamá tiene valor estratégico porque conecta.

Los antiguos cables submarinos de cobre fueron sustituidos por modernos cables de fibra óptica capaces de transportar enormes cantidades de información entre continentes. La tecnología cambió, pero la lógica histórica permanece: las naciones que participan en las grandes redes de comunicación poseen una ventaja estratégica.

La historia del istmo puede entenderse como una historia de conexiones. Panamá no se volvió importante únicamente después de la construcción del Canal. El Canal fue la expresión más grande de una vocación mucho más antigua: unir mundos separados.

Los días 3, 4 y 5 de noviembre de 1903, mientras una nueva bandera comenzaba a ondear sobre el territorio panameño, una red invisible llevaba al mundo la noticia de que una nueva república había nacido.

Aquella independencia fue proclamada en tierra, pero comunicada a través de los océanos.

Porque antes de ser el puente marítimo de las Américas, Panamá ya había sido un puente de información.

El autor es productor agropecuario.