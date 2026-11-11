Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La inteligencia artificial ya llegó a las juntas directivas. Tal vez no ocupa una silla, no levanta la mano ni firma las actas, pero comienza a influir en la información que reciben los directores, las preguntas que formulan y las decisiones que deben supervisar.

Las empresas utilizan la inteligencia artificial para seleccionar personal, aprobar créditos, detectar fraudes, fijar precios, proyectar ventas, atender a clientes y evaluar riesgos. Esta tecnología también puede resumir información, identificar inconsistencias y comparar distintos escenarios estratégicos. Por eso, pensar que este tema pertenece exclusivamente al departamento de tecnología es una equivocación.

Cuando una herramienta interviene en decisiones que afectan los ingresos, la reputación, los clientes, los empleados o el cumplimiento normativo, se convierte en un asunto de gobierno corporativo. La junta directiva debe comprender qué problemas resuelven los algoritmos, qué datos utilizan, cuáles son sus limitaciones y quién responde cuando producen un resultado equivocado.

El primer reto es separar el entusiasmo de la estrategia. Muchas organizaciones adoptan la inteligencia artificial porque sienten que deben hacerlo antes que sus competidores. Se multiplican los proyectos piloto, las licencias y las demostraciones, pero no siempre está claro qué valor se busca crear. La junta debe preguntar qué objetivo empresarial persigue cada iniciativa, cómo se medirá su impacto y qué proceso cambiará. Utilizar tecnología sin una prioridad definida puede aumentar los costos y la complejidad sin mejorar la productividad.

El segundo reto es saber dónde se utiliza la inteligencia artificial. En muchas empresas, colaboradores y proveedores incorporan herramientas de inteligencia artificial sin autorización formal. Pueden introducir información confidencial en plataformas públicas o basar sus decisiones en modelos que nadie ha evaluado. Por ello, la organización necesita un inventario de los sistemas que utiliza, sus aplicaciones, sus responsables, sus proveedores y los datos que manejan.

El tercer reto es establecer límites. El grado de delegación debe ajustarse al riesgo de cada decisión. Automatizar una tarea administrativa entraña riesgos distintos de los que supone recomendar la contratación de una persona, rechazar una solicitud de crédito o decidir cómo atender a un cliente. Cuanto mayor sea el impacto, más rigurosos deberán ser la validación, la trazabilidad y el control humano.

Los estándares internacionales avanzan precisamente en esa dirección. La gestión responsable de la inteligencia artificial exige definir quién supervisa los sistemas e identificar, medir y gestionar sus riesgos durante todo su ciclo de vida. También requiere transparencia, supervisión humana, seguridad, protección de datos y una asignación clara de responsabilidades. La empresa conserva la responsabilidad por el uso de la tecnología que adquiere de un tercero.

La junta debe conocer, además, cómo se protege la información. Un modelo puede revelar datos sensibles, reproducir errores o amplificar sesgos. También puede ser manipulado mediante ataques. Existen, además, riesgos relacionados con la propiedad intelectual, la dependencia de proveedores y la continuidad operativa. La organización debe incorporar estos riesgos a sus sistemas de auditoría, ciberseguridad, cumplimiento y gestión de riesgos.

Esto exige que los directores adquieran conocimientos básicos sobre inteligencia artificial para cuestionar supuestos, reconocer señales de alerta y evaluar las oportunidades que ofrece la tecnología.

La propia junta también puede utilizar la inteligencia artificial para organizar documentos, identificar tendencias y preparar preguntas. Un resumen puede omitir matices y una recomendación convincente puede contener errores. Los directores conservan el deber de leer, contrastar, deliberar y decidir.

Cuanto más poderosa sea la herramienta, mayor será la necesidad de juicio humano, criterio ético y responsabilidad. Las decisiones sobre el propósito, la cultura, la reputación y el equilibrio entre distintos intereses exigen deliberación.

Las juntas directivas deben definir quién gobierna el uso de la inteligencia artificial, qué límites le impone y qué valor espera obtener. La tecnología puede ocupar un lugar cada vez más importante en la mesa, pero la responsabilidad seguirá perteneciendo a las personas sentadas alrededor de ella.

El autor es socio líder de Deloitte Panamá.