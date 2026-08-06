Panamá, 07 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 07 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    sistema de salud

    La mejor cama es la que no se ocupa

    Gabriel Rebollón G.
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    La mejor cama es la que no se ocupa
    Archivo/Europa Press

    Las escenas de una unidad de cuidados intensivos (UCI) pediátrica al límite de su capacidad generan preocupación y movilizan a la opinión pública. Es una reacción natural. Sin embargo, una vez superada la emergencia, rara vez nos hacemos la pregunta más importante: ¿qué podemos hacer para evitar que tantos niños lleguen al hospital en estado grave?

    El reciente aumento de hospitalizaciones por el virus sincitial respiratorio (VSR) en Panamá reabre una conversación que trasciende esta temporada epidemiológica. Nos recuerda que los sistemas de salud no se fortalecen únicamente cuando responden bien a una crisis, sino también cuando logran prevenirla.

    Durante muchos años, el VSR fue visto como un virus respiratorio frecuente en la infancia. Hoy sabemos que es una de las principales causas de hospitalización en lactantes y una causa importante de enfermedad grave durante los primeros meses de vida. También conocemos algo igualmente relevante: existen intervenciones preventivas que han demostrado reducir significativamente las formas más severas de la enfermedad.

    Ese avance en el conocimiento obliga a replantear la manera en que entendemos la inversión en salud.

    Con frecuencia asociamos el fortalecimiento del sistema sanitario con la construcción de hospitales, la compra de equipos o la ampliación de camas de cuidados intensivos. Todo ello es indispensable. Pero existe otra inversión, menos visible y muchas veces menos valorada, que puede generar un impacto aún mayor: evitar que las personas necesiten hospitalizarse.

    Cada ingreso prevenido representa mucho más que un ahorro económico. Significa una familia que no enfrenta la incertidumbre de una hospitalización, un equipo de salud que puede concentrar sus esfuerzos en otros pacientes críticos y una cama disponible para quien realmente no pudo evitar necesitarla.

    Este principio no se limita al VSR. Es el mismo razonamiento que ha impulsado durante décadas la vacunación, el control de la hipertensión y de la diabetes, la prevención del cáncer, la promoción de estilos de vida saludables y muchas otras intervenciones de salud pública. La prevención rara vez ocupa los titulares porque su mayor éxito consiste, precisamente, en evitar las tragedias que sí los generan.

    Las decisiones sobre nuevas estrategias preventivas deben sustentarse en evidencia científica, evaluaciones de costo-efectividad y una planificación responsable de los recursos públicos. Este análisis requiere la participación de las autoridades sanitarias, las sociedades científicas, la academia y otros actores del sistema de salud. Pero también exige una visión de largo plazo, capaz de reconocer que algunas de las inversiones más inteligentes se traducen en pacientes que nunca llegan al hospital.

    Panamá tiene la oportunidad de fortalecer esa visión. La discusión no debería limitarse a cómo responder mejor a la próxima temporada respiratoria, sino a cómo construir un sistema que anticipe los riesgos, proteja a las poblaciones más vulnerables y utilice la evidencia para orientar sus decisiones.

    También es necesario acompañar las intervenciones clínicas con una estrategia permanente de comunicación, educación y movilización comunitaria. La población debe recibir información clara, oportuna y accesible sobre las medidas de prevención, los signos de alarma y el momento adecuado para buscar atención médica. Prevenir también implica comunicar bien.

    Con demasiada frecuencia, medimos el éxito de un sistema de salud por su capacidad para reaccionar ante una emergencia. Quizá ha llegado el momento de medirlo también por su capacidad para evitar que esa emergencia ocurra.

    Porque, al final, la mejor cama de cuidados intensivos no es la que logramos habilitar durante una crisis. Es la que permanece disponible porque la prevención hizo su trabajo.

    El autor es médico, investigador y presidente de la Fundación Sangre Panamá. Impulsor de iniciativas de prevención, innovación y salud pública.

    Gabriel Rebollón G.

    Última Hora

    • 12:20 De la Espriella: invitaciones de última hora a 11 países para la investidura desatan tensión diplomática Leer más
    • 10:45 Cuál es el origen de la histórica alianza entre EU y Marruecos y qué papel juega en la crisis migratoria en el enclave español de Ceuta Leer más
    • 10:30 "Mi app de fitness sabía que estaba embarazada antes que yo" Leer más
    • 10:00 NDM Law Firm: Certeza jurídica para invertir y residir en Panamá Leer más
    • 09:54 Harley Mitchell & Asociados: Visión legal para el desarrollo Leer más
    • 05:06 Dos familias panameñas son notificadas de la muerte de sus hijos en la guerra entre Rusia y Ucrania Leer más
    • 05:03 ¿Coordinación o ruptura constitucional? El comando de seguridad del Canal abre un debate legal Leer más
    • 05:03 Gestionar obras revive la partida circuital y ‘desnaturaliza’ la labor legislativa Leer más
    • 05:03 Presupuesto no alcanza: Mides pide casi $6 millones para pagar subsidios este 2026 Leer más
    • 05:02 UTP registra cifra récord de aspirantes en primera prueba de admisión para 2027 Leer más