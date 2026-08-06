La mejor cama es la que no se ocupa

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Las escenas de una unidad de cuidados intensivos (UCI) pediátrica al límite de su capacidad generan preocupación y movilizan a la opinión pública. Es una reacción natural. Sin embargo, una vez superada la emergencia, rara vez nos hacemos la pregunta más importante: ¿qué podemos hacer para evitar que tantos niños lleguen al hospital en estado grave?

El reciente aumento de hospitalizaciones por el virus sincitial respiratorio (VSR) en Panamá reabre una conversación que trasciende esta temporada epidemiológica. Nos recuerda que los sistemas de salud no se fortalecen únicamente cuando responden bien a una crisis, sino también cuando logran prevenirla.

Durante muchos años, el VSR fue visto como un virus respiratorio frecuente en la infancia. Hoy sabemos que es una de las principales causas de hospitalización en lactantes y una causa importante de enfermedad grave durante los primeros meses de vida. También conocemos algo igualmente relevante: existen intervenciones preventivas que han demostrado reducir significativamente las formas más severas de la enfermedad.

Ese avance en el conocimiento obliga a replantear la manera en que entendemos la inversión en salud.

Con frecuencia asociamos el fortalecimiento del sistema sanitario con la construcción de hospitales, la compra de equipos o la ampliación de camas de cuidados intensivos. Todo ello es indispensable. Pero existe otra inversión, menos visible y muchas veces menos valorada, que puede generar un impacto aún mayor: evitar que las personas necesiten hospitalizarse.

Cada ingreso prevenido representa mucho más que un ahorro económico. Significa una familia que no enfrenta la incertidumbre de una hospitalización, un equipo de salud que puede concentrar sus esfuerzos en otros pacientes críticos y una cama disponible para quien realmente no pudo evitar necesitarla.

Este principio no se limita al VSR. Es el mismo razonamiento que ha impulsado durante décadas la vacunación, el control de la hipertensión y de la diabetes, la prevención del cáncer, la promoción de estilos de vida saludables y muchas otras intervenciones de salud pública. La prevención rara vez ocupa los titulares porque su mayor éxito consiste, precisamente, en evitar las tragedias que sí los generan.

Las decisiones sobre nuevas estrategias preventivas deben sustentarse en evidencia científica, evaluaciones de costo-efectividad y una planificación responsable de los recursos públicos. Este análisis requiere la participación de las autoridades sanitarias, las sociedades científicas, la academia y otros actores del sistema de salud. Pero también exige una visión de largo plazo, capaz de reconocer que algunas de las inversiones más inteligentes se traducen en pacientes que nunca llegan al hospital.

Panamá tiene la oportunidad de fortalecer esa visión. La discusión no debería limitarse a cómo responder mejor a la próxima temporada respiratoria, sino a cómo construir un sistema que anticipe los riesgos, proteja a las poblaciones más vulnerables y utilice la evidencia para orientar sus decisiones.

También es necesario acompañar las intervenciones clínicas con una estrategia permanente de comunicación, educación y movilización comunitaria. La población debe recibir información clara, oportuna y accesible sobre las medidas de prevención, los signos de alarma y el momento adecuado para buscar atención médica. Prevenir también implica comunicar bien.

Con demasiada frecuencia, medimos el éxito de un sistema de salud por su capacidad para reaccionar ante una emergencia. Quizá ha llegado el momento de medirlo también por su capacidad para evitar que esa emergencia ocurra.

Porque, al final, la mejor cama de cuidados intensivos no es la que logramos habilitar durante una crisis. Es la que permanece disponible porque la prevención hizo su trabajo.

El autor es médico, investigador y presidente de la Fundación Sangre Panamá. Impulsor de iniciativas de prevención, innovación y salud pública.