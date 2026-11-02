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Durante décadas, Panamá ha sido reconocido como uno de los principales centros logísticos del mundo. No es casualidad: hoy el Canal de Panamá conecta con más de 180 rutas marítimas, 1,920 puertos y 170 países, consolidando al país como una plataforma clave para el comercio global. Sin embargo, el verdadero desafío para los próximos años no será únicamente mantener esa posición, sino evolucionar junto con las nuevas necesidades de las cadenas de suministro.

El panorama empresarial está cambiando

Durante años, las empresas priorizaron la eficiencia y la reducción de costos mediante cadenas de suministro cada vez más extensas y globalizadas. Hoy, la incertidumbre geopolítica, los retos logísticos y la necesidad de dar respuesta de forma más rápida a los clientes y consumidores están cambiando las prioridades. Ya no se trata solo de mover mercancías al menor costo posible, sino de garantizar disponibilidad y capacidad de respuesta.

Esta transformación está impulsando una creciente regionalización de las cadenas de suministro. Según el estudio Nearshoring como palanca de la competitividad regional, de EY, cada vez más empresas están acercando operaciones e inventarios a sus mercados para reducir riesgos y aumentar su flexibilidad. En ese contexto, Panamá está bien posicionado para capitalizar esta tendencia gracias a su infraestructura, conectividad y estabilidad.

Las cifras respaldan esta posición. De acuerdo con estadísticas de la Autoridad Marítima de Panamá, el sistema portuario nacional movilizó cerca de 9.9 millones de unidades equivalentes a veinte pies (TEU, por sus siglas en inglés) durante 2025, consolidando al país como uno de los principales centros de transbordo de la región. Asimismo, el Canal de Panamá registró en el año fiscal 2025 un movimiento superior a 489.1 millones de toneladas medidas bajo el sistema de arqueo del Canal de Panamá, un crecimiento de 15.6% respecto al período anterior. Y más allá del volumen movilizado, estas cifras reflejan la capacidad de Panamá para acercar inventarios a los mercados y responder con mayor agilidad a sus clientes.

La conectividad multimodal: la mayor ventaja competitiva de Panamá

La fortaleza del país no radica únicamente en el volumen de mercancías que atraviesa su territorio. Su principal ventaja es la capacidad de integrar distintos modos de transporte y servicios logísticos en una sola plataforma, una condición cada vez más valorada por empresas que buscan cadenas de suministro más ágiles y resilientes.

Esta ventaja se vuelve especialmente relevante en sectores donde la disponibilidad de inventario y la rapidez de respuesta son factores clave para la competitividad, como ocurre en la industria automotriz. Según datos de la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), durante el primer semestre de 2026 se comercializaron 31,222 vehículos nuevos, un crecimiento de 10.6% respecto al mismo período del año anterior. Este dinamismo aumenta la presión sobre la cadena de suministro, donde clientes y fabricantes demandan inventarios disponibles, acceso oportuno a repuestos y tiempos de respuesta más rápidos. En consecuencia, muchas empresas están replanteando y apostando a nuevas redes logísticas para fortalecer su capacidad de respuesta.

Esa realidad ya está influyendo en las decisiones empresariales**, porque** la próxima generación de cadenas de suministro requerirá plataformas regionales capaces de acercar inventarios y garantizar la disponibilidad de productos.

¿Qué sigue para Panamá?

La oportunidad para Panamá es evidente, pero aprovecharla requerirá ir más allá de la infraestructura. El siguiente paso será fortalecer el talento, acelerar la adopción tecnológica y consolidar un entorno que permita gestionar operaciones regionales con mayor eficiencia.

El verdadero desafío ya no es solo conectar mercancías entre océanos, sino capturar más valor de las cadenas que pasan por el país. Inventarios, distribución, tecnología, talento y servicios regionales serán los factores que determinarán qué países liderarán la próxima etapa del comercio internacional. Panamá ya cuenta con los activos para hacerlo. La pregunta es si será capaz de convertir esa conectividad en una plataforma de creación de valor para toda la región.

El autor es director de Logística para Centroamérica y el Caribe (CARCAM) de Inchcape.