Las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal analizan diversos temas de actualidad nacional, entre ellos la renuncia del director del Sistema Penitenciario, el escándalo financiero en Paraguay con Ueno Bank y las recientes declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre el Canal de Panamá.
La Repregunta - 12 de noviembre: Sistema Penitenciario, Ueno Bank y seguridad del Canal
12 nov 2026 - 09:31 A MSeguir a La Prensa enSíguenos en
Suscríbete aquí al newsletter para recibir diariamente nuestros titulares.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.
Si aún no eres socio de Club La Prensa, únete aquí a la comunidad de los mejor informados.
TEMAS:La Repregunta/Opinión/Multimedia