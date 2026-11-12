OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Seguir a La Prensa en

12 nov 2026 - 09:31 A M

Las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal analizan diversos temas de actualidad nacional, entre ellos la renuncia del director del Sistema Penitenciario, el escándalo financiero en Paraguay con Ueno Bank y las recientes declaraciones del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre el Canal de Panamá.

Suscríbete aquí al newsletter para recibir diariamente nuestros titulares.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Si aún no eres socio de Club La Prensa, únete aquí a la comunidad de los mejor informados.