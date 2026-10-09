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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Viajemos en el tiempo. Han pasado treinta o cuarenta años. Caminamos más despacio. Algunas cosas que antes resolvíamos solos ahora requieren una mano. Nuestros hijos y nietos tienen sus propias vidas, sus trabajos, sus prisas.

Entonces vale preguntarnos: ¿miramos hoy a nuestros padres y abuelos como quisiéramos que mañana nos miraran a nosotros?

La vejez parece lejana mientras tenemos fuerzas. Hasta que un día deja de serlo. Una enfermedad, una caída o simplemente el paso de los años puede cambiar nuestra manera de vivir. Nadie sabe qué necesitará mañana: una mano, una llamada, compañía o alguien que pregunte cómo amanecimos.

La vida avanza de generación en generación. Los padres de ayer también fueron hijos. Dejaron el hogar donde crecieron, formaron sus propias familias y asumieron nuevas responsabilidades. Después sus hijos hicieron lo mismo. Es natural que cambien las prioridades, que el tiempo se reparta y que cada quien construya su camino.

Pero avanzar no debería significar desaparecer.

Nadie debería dejar a un lado su pareja, sus hijos, su trabajo o su propia vida para dedicarse enteramente a quienes envejecen. Tampoco sería justo. Entre entregarlo todo y no estar existe un espacio enorme donde caben una llamada, una visita, acompañar una cita médica o simplemente preguntar: “¿Cómo estás?”.

No todas las familias recorrieron el mismo camino. Hubo madres que fueron madre y padre, y padres que fueron padre y madre. Hubo hijos que, con los años, terminaron cuidando a sus propios padres, y hermanos que tendieron la mano cuando las circunstancias lo exigieron. En muchas casas unos estuvieron más presentes que otros. No se trata de llevar cuentas ni de comparar quién hizo más o recibió menos. Cada historia tiene matices que solo quienes la vivieron conocen.

Criar y educar a un hijo es responsabilidad de quien decide traerlo al mundo. Los sacrificios de la crianza no deberían convertirse después en una factura. Pero no convertir el amor en deuda no significa borrar la gratitud.

Agradecer no es pagar; es reconocer que nadie llega completamente solo hasta donde está.

Vivimos conectados como nunca y, sin embargo, muchas veces estamos más ausentes. Un teléfono acerca a quien está a miles de kilómetros, pero también puede dejar en silencio a una familia sentada a la misma mesa. La tecnología nos ha facilitado la vida de muchas maneras. El problema aparece cuando sustituye la conversación, la escucha, la orientación, la fe compartida, la convivencia y el ejemplo.

Porque los niños están mirando.

Podemos hablarles de respeto, consideración, solidaridad y gratitud. Podemos enseñarles buenos modales y decirles que deben valorar a sus mayores. Pero los valores no se sostienen solo porque se mencionen. Necesitan verse, practicarse y repetirse hasta convertirse en parte de la conducta.

Un niño aprende más observando cómo tratamos a un abuelo que escuchando un discurso sobre respeto. Aprende solidaridad cuando ve tender una mano. Comprende el valor de acompañar cuando presencia interés genuino por una persona enferma. Y aprende indiferencia cuando descubre que siempre hay algo más urgente que una llamada o una visita.

Por eso hay una pregunta que no deberíamos dejar para después. Si algunas personas mayores de hoy, formadas en tiempos en que la consideración, el respeto y el acompañamiento tenían un peso distinto, ya pueden experimentar indiferencia, ¿qué vejez encontrarán quienes hoy son jóvenes?

Hay silencios que pesan más de lo que imaginamos: la llamada que no llega, la visita que se pospone, el “después te llamo” que nunca ocurre. Muchas personas mayores callan para no incomodar, para no sentirse una carga. Por eso conviene mirar la vejez no solo desde quien decide cuándo llamar, sino también desde quien espera.

Y hay algo todavía más sencillo y, a veces, más difícil: escuchar.

Una persona mayor cuenta la misma historia una y otra vez. ¿Cuántas veces, sin mala intención, respondemos: “Ya eso me lo dijiste”?

Pero quizá quien repite no quiere informar. Quiere sentirse escuchado, acompañado, tomado en cuenta. Quiere seguir sintiéndose parte de la conversación y de la vida de los demás.

Tal vez esa historia repetida sea su manera de decir:

“Quédate un rato conmigo”.

Escucharla por tercera, por cuarta o por décima vez, sin prisa, puede ser una de las formas más sencillas y profundas de cuidar.

Volvamos al viaje.

Quizá algún día seamos nosotros quienes caminemos más despacio, quienes necesitemos ayuda para algo que antes hacíamos solos, quienes queramos repetir una historia porque guarda una parte importante de nuestra vida, quienes esperemos escuchar una voz conocida.

Y entonces aquella pregunta tendrá otro peso: ¿miramos hoy a nuestros padres y abuelos como quisiéramos que mañana nos miraran a nosotros? La vejez no será la historia de otro. Será la nuestra.

Por eso, la manera en que tratamos hoy a quienes envejecen puede convertirse mañana en la medida de la humanidad que nosotros mismos encontremos.

La autora es educadora.