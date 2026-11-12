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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Aldous Huxley, escritor y filósofo inglés (1894-1963), escribió una vez: “Experiencia no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa”. Es decir, nuestras emociones no dependen de lo que nos sucede, sino de cómo lo interpretamos. Este criterio tiene aplicación universal, tanto a personas como a países.

Por otro lado, hay un viejo refrán chino que dice: “Quien culpa a los demás tiene aún un largo camino por recorrer. Quien se culpa a sí mismo ha recorrido ya la mitad del camino. Quien no culpa a nadie ha llegado a su destino”.

Narrativas versus realidades: lo que dicen los números

Estamos en medio de una transición de una economía en la cual, durante 12 años (2012-2024), el Estado fue el único generador de empleo formal y de los mayores aumentos salariales, financiados con plata prestada, a una economía donde la empresa privada, a pesar de una fuerte contracción de liquidez, es la que genera la mayoría de los empleos formales, reduciendo el déficit fiscal a la mitad.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre 2012 y 2024 se generaron 303,023 empleos, de los cuales 63,044 fueron funcionarios públicos y 264,153 informales, al tiempo que la empresa privada perdió 24,174 trabajadores asalariados.

En otras palabras, cada asalariado que perdió su empleo durante esos 12 años fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 10 informales, al tiempo que se aumentó la deuda externa en $39 mil millones. De hecho, en 2025, el servicio de la deuda ($3,019 millones) fue mayor que los aportes del Canal ($2,965 millones).

En contraste, entre 2024 y 2026 se han generado 121,817 nuevos empleos, incluyendo 109,931 asalariados privados, 6,803 funcionarios y 5,083 informales. De cada 100 nuevos empleos que se han generado en los últimos 2 años, 90 son asalariados privados, 6 funcionarios y 4 informales, al tiempo que el déficit fiscal pasó de 7.4% del PIB (2024) a 3.68% (2025).

Hoy hay 939,420 trabajadores privados formales (INEC, agosto de 2026), la cifra más alta de la historia, y en los últimos 2 años (2025-2026) más profesionales universitarios han encontrado trabajo (109,029) que en los 10 años anteriores (2014-2024) juntos (101,055).

Este cambio ocurre en una economía que entre 2018 y 2025 agregó 466 mil habitantes más y vio desaparecer $6.5 mil millones de inversión productiva ($4,114 millones de inversión extranjera directa (IED), $2,200 millones de inversión pública y $258 millones de financiamientos bancarios al sector productivo).

La narrativa de “no creo en las cifras de empleo porque no hay chenchén en la calle” contrasta con lo que dicen los números. La pregunta es: ¿cómo, sin chenchén, tenemos más empleo formal que nunca?

Algo bueno está pasando en el sector logístico

La fuerte caída de la IED y la inversión pública entre 2018 y 2025 está directamente relacionada con el cierre de la mina de Donoso y la consecuente pérdida del grado de inversión de Fitch Ratings el 28 de marzo de 2024, que la calificadora sustentó en el agravamiento de las presiones fiscales y el deterioro de la gobernabilidad en el país.

La gobernabilidad ha mejorado. Prueba de ello es el desempeño laboral de una de las actividades económicas más sensibles a las restricciones de movilidad: la logística.

Según cifras del INEC, entre agosto de 2014 y octubre de 2024, el sector logístico panameño generó (con el Canal ampliado desde 2016) 20,128 nuevos empleos, todos informales. Más aún, 1,784 trabajadores formales de empresas logísticas perdieron sus empleos.

Sin embargo, en los últimos 2 años (2024-2026), el sector logístico generó 23,773 nuevos empleos, de los cuales, 14,865 (63%) fueron asalariados del sector privado, el 62% con salarios superiores a los $1,000 mensuales y la mitad profesionales universitarios.

Estos nuevos empleos (2024-2026) requirieron 13.8 años de escolaridad aprobados, 2.1 años por encima del promedio de escolaridad del trabajador logístico en 2024 (11.7), indicativo de que el sector se está tecnificando y profesionalizando.

¿Qué sabemos hacer bien?

Todo negocio (y país) mejora por hacer más de lo bueno, aparte de corregir lo malo. Esto parte de identificar qué hacemos bien, lo cual es imposible si nos limitamos a buscar “culpables”, en un mundo imaginario de “buenos y malos”. Toda historia tiene tres protagonistas: los “buenos”, los “malos” y la verdad. Lo que no se mide no existe.

Culpar no es resolver, es desviar la atención. Resolver requiere enfrentar la realidad. A la verdad no hay que tenerle miedo.

El autor es asesor empresarial