Mis lecturas sobre Cuba

Quiero tanto a mi bandera y por ella me he sacrificado desde mi juventud, y no ceso en ello. Tras decidirme a no ser apologético incondicional de la Revolución cubana, me he detenido con alguna objetividad en el momento del asalto al Cuartel Moncada, en que Fidel fue figura cimera en aquella asonada, que contribuyó fundamentalmente en el derrocamiento de la tiranía de Fulgencio Batista.

El detalle de que Fidel resultara ileso y sobreviviente frente a tantos compañeros muertos por el ejército, la suerte que le tocó a Fidel a lo largo de toda su existencia como dirigente del gobierno, fue el amuleto que lo acompañó en tantos momentos de peligro a lo largo de su vida, cuando fue amnistiado y organizó desde México la invasión a Cuba.

En esa jornada histórica, recordamos al heroico Ernesto Che Guevara, de nacionalidad argentina, que por sus grandes méritos logrados en esa lucha se le distinguió en altos cargos. Un detalle que no se me olvida es que cuando el padre de Guevara llegó de visita a Cuba, y aprendió de primera mano el trabajo honrado de su hijo, este le indicó que hasta un solo galón de gasolina que consumiera, él lo pagaría de su bolsillo. Así, el Che señalaba con su escrupulosidad que no tocaría un centavo asignado a sus funciones. En un momento, Guevara era el que dirigía el Banco de Cuba.

Todos debemos recordar cuando Estados Unidos impuso sanciones en perjuicio del erario cubano, y por las numerosas expropiaciones que hasta la fecha se mantienen. Cuba se inclinó a buscar la protección de la Unión Soviética. Al darse cuenta el Che Guevara de las crecientes intromisiones de los oficiales soviéticos que pretendían imponerle órdenes, lo impulsó a salir de Cuba y a organizar el alzamiento guerrillero en Bolivia.

Allá en Bolivia, quedó solo. El Partido Comunista boliviano estaba muy dividido. El resto de la historia la sabemos. El Che terminó íngrimo, capturado y asesinado por el Gobierno de Bolivia.

El Che, hasta sus últimos momentos, demostró gallardía y dignidad. En los aposentos donde permanecía hacía temblar a sus verdugos y, a quien estuvo a cargo de su ejecución, le increpó: “¡Póngase sereno –me dijo– y apunte bien! ¡Va a matar a un hombre!”, según relató el sargento Mario Terán Salazar, el otro protagonista de esta escena.

La Cuba de hoy, al igual que la Venezuela de Chávez y Maduro, poco tienen que ver con el idealismo y los sueños del Che. Quizás él mismo, de estar vivo, se habría levantado otra vez.

El autor es abogado y periodista