Mientras Panamá celebraba su independencia de Colombia el pasado 3 de noviembre, Estados Unidos celebró elecciones para ciertos puestos estatales, como gobernadores y alcaldes, y nacionales: los 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. ¿Cómo podrán afectar estos comicios la política interna y externa de ese país?

Como se esperaba, los demócratas gozaron de un éxito sin precedentes, incluso en jurisdicciones lealmente republicanas como Texas, Carolina del Sur y Kansas. Los demócratas tendrán, a partir de enero, la mayoría en ambas cámaras del Congreso, lo que dificultará la gestión del actual presidente republicano. Sin embargo, existe un problema que trasciende la contienda partidista: los liberales moderados no solo compiten contra los conservadores, sino también contra los ultraliberales (progresistas o radicales), cuyas posturas extremas perjudican las libertades que pretenden defender. Entre estos están los Socialistas Demócratas de América (DSA, por sus siglas en inglés) y el Caucus Progresista del Congreso, un grupo interno del partido.

Aclaremos: los conservadores representan valores tradicionales, sociales, religiosos y políticos: parejas legales únicamente entre hombre y mujer, el derecho a portar armas y la importancia política de los líderes religiosos, entre otras convicciones cuestionadas repetidamente por nuevas ideas y descubrimientos; nada nuevo. Los liberales defienden la libertad de expresión, conciencia, religión, pareja y profesión. Su fortaleza consiste en comprender la naturaleza humana, ajustando las leyes y normas según los últimos avances científicos y sociales, sin exagerar y sin contradecir la realidad.

El Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial y las guerras mundiales contribuyeron a liberalizar una civilización occidental patriarcal y racista, manchada por siglos de autoritarismo, esclavitud y misoginia. Durante los últimos siglos, el pensamiento liberal ha contribuido a un avance social que sitúa a todo individuo, sin prejuicios ni limitaciones, como pilar central de la sociedad y la economía. Esta doctrina ha facilitado la incorporación de las mujeres a la vida laboral, social y política, así como una mayor inclusión de grupos históricamente marginados.

Pero en las últimas décadas hemos atestiguado una polarización dentro de los conservadores y los liberales, con minorías radicales que arrastran a los moderados hacia posiciones cada vez más inflexibles, cuestionan la misma realidad y son incapaces de distinguir entre evidencia, creencia y opinión.

Los progresistas radicales están convencidos de que una causa justifica cualquier contradicción y que cuestionarla constituye una falta moral. En debates sobre identidad, género, derechos animales o diferencias biológicas, ambos extremos ignoran la evidencia científica y consideran cualquier objeción como una agresión.

Aunque ideológicamente opuestos, ambos extremos presumen poseer la verdad y descalifican al discrepante, convirtiéndolo en enemigo o traidor. El problema no es ser conservador o liberal, sino creer que la propia ideología es infalible. Es aún más contradictorio que quienes defienden la libertad limiten o cuestionen la ajena.

En nuestro pasado analógico, estas perspectivas quedaban confinadas a pequeños círculos. Hoy, las redes sociales les proporcionan un megáfono en la plaza central. La naturaleza controversial de estos extremistas convierte todo titular en terreno fértil para los algoritmos que editan nuestras noticias, que se alimentan de lo sensacional e instigador. Las posiciones más estridentes adquieren una visibilidad desproporcionada en el debate público, sin representar a la mayoría. Los liberales moderados debemos combatir esta tendencia. No podemos ceder ante quienes confunden progreso con dogma o ciencia con ideología.

Estas elecciones no resolverán este conflicto, pero sus resultados cargan con el potencial de aumentar la fricción entre ambos partidos y, dada su influencia, en el resto del continente. Defender una sociedad libre exige algo más que derrotar al adversario conservador: exige impedir que cualquier extremo, incluso el que dice hablar en nuestro nombre, distorsione los sensatos principios del ser liberal.

El autor es panameño-israelí, radicado en Nueva York, y analista de la política estadounidense.