¿Estamos listos para los chinos? (I)

La respuesta es no, pese al cuerpo de oficiales en la fuerza pública con elevado talento, profesionalismo y juventud, las circunstancias sugieren entonces que está haciendo falta conducción, creatividad y planeamiento innovador.

Estuve cerca del ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, durante dos meses. El compromiso era fortalecer e implementar la estrategia de seguridad. Durante este tiempo logré la cooperación del ministro y comisionados jefes, que me permitieron documentar el presente diagnóstico y, por supuesto, nuestras sinceras sugerencias reparadoras, algunas delicadas, pero necesarias corregir lo antes posible, con el compromiso de imprimir a la fuerza pública, el reimpulso profesional y los avances propios del siglo XXI, antes que nos invada la turbulencia de inseguridad social, cuando converjan en nuestro país extrañas culturas, influjo económico e impacto de otros modelos de delincuencia milenaria de China e India, los países más poblados del mundo y se encuentren con otros del sur, algunos en el negocio ancestral del trasiego de drogas por Panamá. Pero antes, el ministro Bethancourt, resultó un tipazo. Su fuerza personal radica en la modestia. Su posible debilidad, demasiado prudente o indiferente para rectificar y tomar decisiones obvias, por excesivo cálculo y temor político, más bien es un excelente secretario de seguridad y actúa como tal.

Pareciera que el verdadero supraministro de seguridad es el propio presidente, aunque este siempre está en la presidencia, en consecuencia se percibe un vacío de estrategia y planes conjuntos en el Ministerio de Seguridad, aunque observé intentos interesantes al respecto en el Consejo de Seguridad. En resumen, constituye lesa irresponsabilidad con el país la ausencia de la organización y funcionamiento del EM Conjunto Policial o Cerebro Integrado por los Componentes de la FP.

Comienzo por reiterar la realidad universal así: “el pasador de seguridad de nuestro sistema democrático; custodios del desarrollo y garante del orden público, es la fuerza pública”. Vale alertar, esta institución debe conducirse con pulcritud, bajo un régimen disciplinario y ético exigente y distante de los tentáculos de la corrupción. Sin embargo, pudimos confirmar flaquezas que deberían corregirse ¡ayer!, principalmente en la Policía Nacional, que es el componente fundamental y más expuesto en la misión de seguridad pública. Por ejemplo, luego de egresados sus miembros de las academias de policía, no reciben ningún adiestramiento hasta que se jubilan. Lo que me permite declarar, constituye una irresponsabilidad ante los contribuyentes, que aportamos casi $1,000 millones todos los años para sostener a la fuerza pública. Además, inculcar a los oficiales, clases y tropas, el valor cívico sobre la carrera policial, no solo honrosa, además dignificante.

Quiere decir, el policía profesional ya con buenos salarios y estima, debe dedicarse a esa profesión y con abnegación a tiempo completo, y no ser taxista ni vender su tiempo de descanso por ingresos extras.

Vista las cosas bajo este prisma de seriedad, es la hora de revisar, actualizar y fortalecer el “Escalafón de antigüedad, méritos y disciplina de la fuerza pública” hasta elevarlo a nivel de ley de la República y cerrarle el paso a las promociones politiqueras.

Aquellas decisiones irresponsables de exdirectores en las que los oficiales jefes amanecían como subalternos de quienes habían sido sus subalternos hasta la noche anterior, ¡prohibido repetirse!, toda vez que causa severo deterioro a la moral de las tropas, desánimo, murmuraciones, oxida y corroe la consistencia del “pasador de seguridad de todo el sistema”.

Otros de los graves vicios en el remolque de la Policía Nacional, que inexplicablemente ningún presidente, ministro ni director se deciden a corregir, es el Fiscoe o la venta del tiempo libre o descanso y regocijo familiar de los policías subalternos, para lograr ingresos económicos extras. Al analizar esta práctica incorrecta, resulta en realidad una explotación y abuso de los directores de la PN, en perjuicio de la salud y moral de sus subalternos, ya que del ingreso “por el camarón” le descuentan el 50% al policía, hacia una cuenta de la que solo dispone el director sin rendición de cuentas ni auditoría de la Contraloría y el MEF. El presidente, la Corte Suprema de Justicia y el contralor deben estar conscientes de que están violando la Constitución Nacional, en los artículos 277 y 279.

El autor es general (r) excomandante de la Guardia Nacional.