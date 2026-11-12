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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La independencia, la unión y la separación marcaron una historia de decisiones y conquistas que merece conocerse, celebrarse y preservarse.

Hay algo que debería preocuparnos profundamente: cada noviembre celebramos con orgullo nuestra independencia y separación, pero ¿cuántos panameños podrían explicar qué significaron, por qué ocurrieron y cuánto costó alcanzarlas? ¿Estamos honrando nuestra historia o simplemente manteniendo tradiciones cuyo verdadero sentido comienza a desvanecerse?

Nuestras calles se llenan de banderas, música y desfiles. Miles de estudiantes marchan con disciplina, acompañados por familias que comparten emocionadas estas festividades. Son expresiones de alegría y pertenencia que merecen conservarse. Sin embargo, detrás de cada celebración existieron hombres y mujeres que enfrentaron incertidumbres, defendieron sus ideales y asumieron riesgos para transformar el destino de nuestra tierra.

La patria que recibimos no surgió de un camino libre de obstáculos. Fue construida mediante esfuerzos colectivos, aspiraciones de libertad y la determinación de generaciones que buscaron un mejor porvenir para el istmo, sin tener certeza de los resultados que alcanzarían.

El 10 de noviembre de 1821, La Villa de Los Santos protagonizó el Primer Grito de Independencia contra el dominio español. La tradición popular conserva la figura de Rufina Alfaro, vinculada a aquella gesta, aunque su participación no ha podido comprobarse documentalmente. Su nombre permanece en nuestra memoria colectiva y merece ser mencionado con respeto. Al hacerlo, debemos distinguir la tradición de los hechos históricamente demostrados.

Dieciocho días después, el 28 de noviembre, Panamá proclamó su independencia de España. Aquella conquista se alcanzó principalmente mediante acuerdos y acciones políticas, sin una guerra de grandes dimensiones. Su trascendencia demuestra que la organización, la determinación y la capacidad de entendimiento pueden cambiar el destino de un pueblo.

Sin embargo, aquel mismo día se tomó otra decisión fundamental: incorporarse voluntariamente a Colombia, dentro del proyecto republicano encabezado por Simón Bolívar.

La independencia recién conquistada planteaba enormes desafíos. Las dificultades económicas, la necesidad de protección y las expectativas de estabilidad influyeron en aquella elección. Nuestros dirigentes debían encontrar una manera de preservar la libertad alcanzada y procurar mejores condiciones para el territorio.

¿Fue realmente el camino más conveniente? Existían razones para adoptarlo, pero los acontecimientos posteriores evidenciaron importantes limitaciones. Las crisis políticas, las tensiones con el poder central y los intereses económicos contrapuestos alimentaron desacuerdos que contribuyeron a los movimientos separatistas de 1830, 1831 y 1840. Aunque respondieron a motivaciones diferentes, reflejaron las dificultades para satisfacer las aspiraciones del istmo.

Habíamos conquistado nuestra independencia de España, pero todavía quedaba un largo camino para definir cómo queríamos gobernarnos y construir nuestro propio destino.

Aquella experiencia dejó una enseñanza que conserva vigencia: las soluciones adoptadas para responder a las necesidades inmediatas pueden producir consecuencias que otras generaciones deberán enfrentar. Comprenderlo no significa condenar a nuestros antepasados, sino reconocer las circunstancias de su tiempo, valorar sus aciertos y aprender de sus errores. El orgullo nacional no exige idealizar el pasado, sino tener la madurez de examinarlo.

Después de décadas de conflictos y aspiraciones de autonomía, el 3 de noviembre de 1903 Panamá se separó de Colombia. Al día siguiente, el Consejo Municipal formalizó aquella separación y proclamó la nueva República. Cada 4 de noviembre honramos los símbolos de la nación: la bandera, el escudo y el himno nacional. El día 5 recordamos la participación decisiva de Colón en la consolidación de la gesta separatista.

Estas fechas representan acontecimientos distintos, unidos por las aspiraciones de libertad, identidad y gobierno propio.

Detrás de aquellas conquistas hubo personas con familias, preocupaciones y esperanzas. No todos compartían los mismos ideales ni perseguían idénticos intereses. Existieron desacuerdos, conflictos, sacrificios y decisiones cuyos resultados marcaron a la población. Reconocer esa complejidad no disminuye la grandeza de lo conseguido. Permite apreciar su verdadera dimensión.

El auténtico orgullo nacional no necesita ocultar las dificultades del pasado. Necesita reconocer cuánto exigió superarlas.

¿Y qué hemos hecho nosotros con esa herencia?

Muchos ciudadanos recibieron estas enseñanzas durante su formación escolar y terminaron olvidándolas. Otros quizá nunca tuvieron oportunidades suficientes para comprenderlas. Esta realidad merece una reflexión que nos incluya a todos, porque mantener viva nuestra memoria nacional no es responsabilidad exclusiva de los jóvenes.

Las familias, los educadores, las autoridades y la sociedad deben procurar que cada generación conozca el significado de nuestras celebraciones. Memorizar fechas para aprobar un examen no es suficiente. La enseñanza debe despertar interés, fortalecer el sentido de pertenencia y permitirnos valorar aquello que nuestros antepasados consiguieron.

Pero ese conocimiento pierde buena parte de su valor si no se refleja en nuestra conducta.

Amar a Panamá exige honestidad, respeto a las leyes, protección del patrimonio público y compromiso con el bienestar colectivo. Quienes ejercen autoridad tienen una obligación particular: comprender que sus actuaciones pueden fortalecer las conquistas recibidas o comprometer el futuro de quienes vendrán después.

Celebremos con entusiasmo. Disfrutemos nuestras tradiciones, los desfiles y los encuentros familiares. Sintamos emoción al escuchar el himno y contemplar la bandera que nos identifica. Tenemos motivos para alegrarnos, pero sería lamentable permitir que los excesos, el entretenimiento o el descanso desplazaran el significado de estas conmemoraciones.

No se trata de celebrar menos, sino de comprender más.

Que noviembre no termine cuando pase la última banda ni cuando guardemos la última bandera. Que la emoción de estas celebraciones permanezca en nuestra conciencia y se convierta en un compromiso con Panamá.

Nuestros antepasados hicieron su parte en la construcción de esta nación. ¿Estamos haciendo nosotros la nuestra? Sería doloroso que una patria edificada con tantos esfuerzos encontrara en el olvido de sus propios ciudadanos una amenaza contra su legado. No podemos pretender que nuestros hijos defiendan aquello cuyo valor no hemos sabido enseñarles. Recibimos una patria para amar, respetar y preservar. Que nuestra indiferencia no sea la herencia que dejemos a las próximas generaciones.

La autora es educadora.