Exclusivo

Cuando se habla de calidad en los servicios de salud, suele destacarse la atención médica, los tratamientos y los cuidados que reciben los pacientes. Sin embargo, existe un componente fundamental para su organización y funcionamiento: el área de Registros Médicos y Estadísticas de Salud (REGES). Esta área desempeña un papel estratégico en la gestión, custodia y disponibilidad de los expedientes clínicos, así como en la recopilación y el procesamiento de datos estadísticos que contribuyen a la planificación y administración de los servicios de salud.

Los registros médicos constituyen una fuente esencial de información para la atención de los pacientes. A través de ellos, los profesionales sanitarios pueden consultar antecedentes clínicos, dar seguimiento a los tratamientos y favorecer la continuidad asistencial. Por esta razón, la gestión de los expedientes exige precisión, organización, responsabilidad y un estricto cumplimiento de las normas de confidencialidad y protección de datos personales. Una información completa, accesible y correctamente administrada facilita la toma de decisiones clínicas y contribuye a una atención más oportuna y segura.

El trabajo de REGES va más allá de las tareas administrativas. Sus profesionales requieren conocimientos técnicos, capacidad analítica, atención al detalle y ética profesional. Además, coordinan con distintas áreas de las instituciones sanitarias para garantizar la organización documental, la confidencialidad de la información y el adecuado funcionamiento de los procesos internos, contribuyendo a la continuidad y calidad de la atención.

Las estadísticas sanitarias constituyen otro aporte esencial de REGES, ya que permiten identificar necesidades, analizar tendencias y generar información para la planificación de recursos y la toma de decisiones. Por ello, fortalecer esta área requiere capacitación continua, herramientas tecnológicas y procesos eficientes, así como el reconocimiento de la preparación y responsabilidad de sus profesionales.

Desde mi formación en Registros Médicos y Estadísticas de Salud, considero fundamental visibilizar el aporte de estos profesionales al sistema sanitario panameño. Nuestra labor requiere responsabilidad, ética, precisión y compromiso con la información que respalda la atención de los pacientes. Reconocer a REGES es valorar una labor esencial para el sistema sanitario panameño. Fortalecer esta profesión y dar visibilidad a sus aportes significa apostar por una gestión más eficiente de la información y por servicios de salud cada vez más organizados y comprometidos con la calidad de la atención.

La autora es licenciada en Registros Médicos y Estadísticas de Salud.