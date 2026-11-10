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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Cada 3 de noviembre, los panameños recordamos la separación de Panamá de Colombia, un acontecimiento que marcó el inicio de nuestra vida republicana. Sin embargo, junto a las grandes fechas y figuras de la historia nacional, existen hombres y mujeres cuyos aportes al desarrollo del país han quedado casi en el olvido. Entre ellos destacan los carreteros.

Durante gran parte del siglo XX, los carreteros desempeñaron un papel fundamental en la economía nacional. A bordo de sus carretas tiradas por bueyes, transportaban la producción agrícola y ganadera desde las áreas rurales hasta los centros de distribución y los principales puertos del país. Su labor permitió el intercambio comercial en una época en la que las vías de comunicación eran escasas y los medios de transporte modernos aún no habían llegado a muchas regiones.

Distribuidos por todo el territorio nacional, estos trabajadores recorrían diariamente largas distancias y se enfrentaban al sol abrasador del verano, a los aguaceros del invierno y a los caminos cubiertos de barro. Con esfuerzo y perseverancia, lograban que los productos del campo llegaran a su destino, garantizando el abastecimiento de las comunidades y contribuyendo al crecimiento económico de Panamá.

Puertos como Mensabé, en Santo Domingo de Las Tablas; el de Aguadulce, en Coclé, y el de Pedregal, en David, eran puntos estratégicos de ese movimiento comercial. Hasta allí llevaban cosechas y productos pecuarios, y desde allí regresaban con mercancías destinadas a los poblados más apartados del país.

Pero la contribución de los carreteros fue más allá de la economía. Su constante tránsito ayudó a definir rutas y senderos que, con el paso del tiempo, dieron origen a caminos y carreteras que hoy forman parte de la red vial nacional. De alguna manera, los caminos modernos se levantaron sobre las huellas que ellos trazaron durante décadas.

Asimismo, los carreteros representaron valores que fortalecieron el tejido social de sus comunidades. El amor por la familia, la honestidad, la humildad y el respeto a la palabra empeñada formaron parte de una herencia moral transmitida de generación en generación.

Por ello, quienes tienen entre sus antepasados a un carretero pueden sentirse orgullosos. Fueron hombres de trabajo, sacrificio y compromiso que contribuyeron silenciosamente al progreso de la nación.

En varios países de América Latina, como Costa Rica, Uruguay y Paraguay, se han erigido monumentos y desarrollado iniciativas destinadas a preservar la memoria de estos trabajadores. Panamá también tiene la oportunidad de reconocer y honrar a quienes ayudaron a construir la historia económica y social del país desde los caminos rurales.

Los carreteros no solo transportaron mercancías. Transportaron sueños, conectaron comunidades y abrieron senderos para el desarrollo nacional. Su legado permanece vivo en la memoria colectiva y en cada camino que hoy recorremos.

Los carreteros fueron y continúan siendo raíces profundas del gran árbol que representa la identidad panameña.

El autor es profesor jubilado de la Universidad de Panamá.