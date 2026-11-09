Exclusivo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El 9 de noviembre de 1938, las calles de Alemania y Austria amanecieron cubiertas de cristales rotos, sinagogas incendiadas, viviendas y negocios judíos saqueados. Aquella barbarie, conocida como Kristallnacht o Noche de los Cristales Rotos, marcó un punto de inflexión en la persecución nazi. Más de 1,400 sinagogas fueron destruidas o dañadas, decenas de miles de judíos fueron arrestados y al menos 91 fueron asesinados. El mundo observó y, en gran medida, prefirió permanecer indiferente.

Ochenta y ocho años después, los cristales vuelven a romperse. El antisemitismo, arraigado en el ADN europeo durante siglos, ha resurgido pese a las promesas de desterrarlo después del Holocausto. Sinagogas atacadas, cementerios profanados, estudiantes judíos intimidados y teorías conspirativas antisemitas difundidas incluso por medios de comunicación como RTVE reflejan una realidad alarmante. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 96% de los judíos encuestados había experimentado manifestaciones de antisemitismo, y la mayoría opta por ocultar sus símbolos religiosos por temor a agresiones.

Este odio ya no pertenece exclusivamente a grupos neonazis. También encuentra refugio en extremismos de izquierda y derecha, sectores islamistas radicales y universidades donde frecuentemente la hostilidad contra Israel se disfraza de activismo político.

Estados Unidos tampoco escapa a esta tendencia. La reciente elección de Abdul El-Sayed como senador por Michigan resulta preocupante por sus declaraciones tras el ataque contra la sinagoga Temple Israel, en marzo. Aunque condenó la agresión, afirmó que “las personas heridas hieren a otras”, vinculando el atentado con un ciclo de violencia. Sus palabras fueron interpretadas como una justificación del ataque y provocaron indignación. Posteriormente ofreció disculpas, pero el daño ya estaba hecho. Su victoria demuestra que semejantes controversias no constituyen obstáculos electorales.

Otra manifestación particularmente perversa del antisemitismo contemporáneo es la demonización sistemática de Israel.

Criticar al gobierno israelí, sus políticas o decisiones militares es legítimo. Pero negarle al pueblo judío su derecho a la autodeterminación y a mantener su propio Estado precisamente por ser judío constituye antisemitismo, como reconoce la definición de trabajo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto.

Responsabilizar colectivamente a los judíos por las acciones de Israel, justificar asesinatos de civiles israelíes o exigir la desaparición del único Estado judío no son simples discrepancias políticas. Representan la actualización de un odio milenario que pretende disfrazar el antisemitismo de antisionismo. Conviene recordar que el sionismo es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío.

Hitler, Himmler y Goebbels aplauden desde el infierno cada sinagoga atacada, cada agresión contra un judío y cada llamado a destruir Israel. Sus herederos ideológicos han cambiado uniformes por pancartas y consignas nazis por discursos aparentemente humanitarios, pero el odio conserva rasgos inconfundibles.

La Kristallnacht recuerda que el Holocausto no comenzó con cámaras de gas, sino con palabras, exclusión, deshumanización e indiferencia. Tras la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejó aproximadamente 1,200 muertos, Israel advirtió que el terrorismo y el extremismo podían alcanzar también las ciudades occidentales. Hoy, manifestaciones radicalizadas y episodios de violencia en París, Milán, Londres, Barcelona, Fráncfort y Bruselas, entre otras urbes, se ven acompañados por las mismas banderas enarboladas aquel aciago día de la masacre en el sur de Israel. La alarma era clara, pero decidieron no hacerle caso.

Ochenta y ocho años después, honrar a las víctimas exige algo más que recordar: impedir que la historia se repita. El antisemitismo constituye también una amenaza para los valores democráticos occidentales. La defensa de las comunidades judías y de cualquier minoría debería ser un compromiso inequívoco, independientemente de ideologías o religiones, porque cuando vuelven a romperse los cristales de las sinagogas, no solamente peligra el pueblo judío: también están en juego los valores de Occidente y la conciencia moral de la humanidad.

Occidente está en peligro. La historia nos ha demostrado que el odio y la persecución que comienzan contra el pueblo judío terminan extendiéndose a otros pueblos y sociedades, desencadenando tragedias que han costado millones de vidas.

El autor es licenciado en Educación e Historia por la Universidad Hebrea de Jerusalén.