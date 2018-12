Contaba a unos amigos una anécdota sobre mi mamá. Solía aparecerse en la escuela para hablar con la maestra. “¡Crenes, ahí viene tu mamá!”, y uno se sentía acosado por esa madre que insistía en estar pendiente de sus hijos, de que se porten bien, sin importarle la opinión nuestra o la del resto del mundo.

Llamé a mi mamá los otros días y, cuando se puso al teléfono, lo hizo en modo periodista. Tenía un viejo recorte de 2012 y me entrevistó sobre aquellas palabras mías que no recordaba. Salí del paso con garbo y chifeo, pero mi mamá sabe por dónde preguntar: conoce muy bien al entrevistado.

Desde lejos, la tecnología es solo paliativa. No cura la distancia, no achica la nostalgia. De lejos no queda más remedio, pero a veces uno se enreda en la vida, se posponen las llamadas y se pasa el tiempo y la voz se aleja y uno se siente solo, pero la vieja fragancia vuelve en un sueño que te despierta de madrugada y tomas conciencia de que eres siempre hijo.

Mi mamá me entrevista por teléfono orgullosa, acariciando las palabras redondas y precisas de su hijo, que yo reconozco tan bastas, pero que para ella son de papel y tinta, de su sangre, de su vientre, de su impronta en mí, de los libros que me compró, de los regaños, de las caras largas, de las tristezas, son las palabras de su hijo lejos y me pregunta por ellas, volviendo a jugar conmigo como antes, como cuando era un niño.

No importa que hoy no sea el Día de la Madre, todos los días lo son. Y qué bueno es tener este espacio para honrar a la mía, que casi junta ocho décadas. Gracias mamá por la entrevista. Gracias por ser quien eres para que yo sea quien soy. Nunca es suficiente, nunca es bastante, pero aquí queda escrito una vez más: te quiero, mamá.

El autor es escritor