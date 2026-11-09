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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Como muchos, he tenido bastante interacción con ciudadanos de Estados Unidos. Recuerdo casos curiosos, como cuando un abogado de Atlanta comentó que odiaba Nueva York porque una vez fue manejando hasta allá y quedó extraviado en un barrio equivocado, a la hora equivocada. Le robaron las 4 llantas y dejaron su auto, con él dentro, montado en 4 gatos mecánicos.

He conocido personas en exceso confiadas, como una funcionaria de una universidad de Nueva Inglaterra que, al concluir un curso corto, puso un letrero con la instrucción simple de que devolvieran la llave del dormitorio dejándola en una cajita y, en caso de que se la llevaran a su país, que la devolvieran por correo… Todo esto en un contexto posterior al ataque contra las Torres Gemelas y con estudiantes de todas partes del mundo.

Nunca he sentido discriminación contra mí, pero sí contra otros. A dos amigos alemanes no los trataron de forma amable en mi presencia, en un sitio donde mi color de piel chocolate y mi cabello africano representaban una “ventaja comparativa”.

Evidentemente, hay mucha gente amable y buena. Incluyo en el paquete a un abogado de Nueva Orleans, de bastante edad, al cual traté por un par de meses en su ciudad, blanco, protestante y de ojos azules, que me ofreció una cena sorpresa de despedida, a la que asistieron sus cuatro hijos y sus esposas.

Incluyo también a una señora de Oregón que aquí en Panamá, después de la clásica gira turística por el Canal, dijo solemnemente que pedía perdón por las cosas negativas que Estados Unidos le había hecho a Panamá en la historia del Canal.

En fin. Hay decenas de anécdotas personales de todo tipo.

Estados Unidos es un país abrumadoramente diverso, de grandes intelectuales y espíritu deportivo. Además, es el país de Hollywood, de la jubilada Shamú y de la rumba del River Walk, de Nashville, de Las Vegas y del French Quarter.

Igualmente hay delincuentes, fanáticos y algunos políticos corruptos, como en todos lados. También hay neofascistas, una plaga todavía endémica en el mundo occidental.

Ni por esas experiencias ni por algunas lecturas me considero experto en la sociología de los Estados Unidos. Pero tengo percepciones. Como todo el mundo.

En mi opinión, la abrumadora mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos son gente pragmática. No son ideológicos.

Tienen metas claras: trabajar duro para vivir y tener las comodidades básicas, cambiar el auto periódicamente, practicar deporte, tener cobertura de salud, poder tomarse unas buenas vacaciones y tener capacidad de ahorro para educar a los hijos.

Creen en el sistema democrático. No les gustan las dinastías y, aunque practican cierto nivel de vida comunitaria, tampoco les gusta mucho que el Estado se meta en su vida privada.

Aunque son competitivos, no les satisface ver a los débiles machacados por el sistema, como han demostrado los valientes ciudadanos de Minneapolis y como confirma el repudio generalizado desde todos los sectores al delincuente Epstein.

Como bien ha apuntado el economista francés Robert Boyer, al final de la pasada administración de Estados Unidos se produjo una aceleración de la inflación que provocó una caída del nivel de vida.

Los actuales gobernantes prometieron en las elecciones mejorar el poder adquisitivo de la gente con medidas como flexibilizar las normativas para bajar el precio de la energía y reducir los precios de las medicinas y la comida.

Esa agenda que atrajo votos no es ideológica. La oferta electoral venía casada con planteamientos ideológicos, es cierto, pero esa parte del discurso no fue tomada en serio por la gran mayoría pragmática.

El mensaje electoral que atrajo los votos para el actual presidente no se ha cumplido: el costo de vida sigue alto. No voy a repetir lo que todos dicen.

Además, al momento de gobernar, el aparato ideológico supremacista consideró que el triunfo electoral de 2024 significaba un endoso total de su agenda, resumida en el Project 2025.

Suficientemente agobiados por el alto costo de la vida, la gran mayoría de los ciudadanos pragmáticos fueron además bombardeados, a velocidad apocalíptica, con medidas ideológicas radicales: manejo de la migración desbordado de violencia; persecución del pensamiento universitario; uso político del sistema de instrucción penal; hipocresía religiosa; machismo institucionalizado; ataque al periodismo y a la libertad de disentir; prohibición de libros; modificación de distritos electorales en contra de las minorías…

Siempre ha existido un sector supremacista en Estados Unidos. Lo combatieron Mark Twain y Martin Luther King Jr.; lo abanderaron Joseph McCarthy, Pat Buchanan y Newt Gingrich. También es cierto que ese sector ha crecido. Podrá representar un 25% del electorado.

Sin embargo, a mi juicio, la gran mayoría de los ciudadanos siguen ubicados en el sector pragmático no ideologizado. Ese que busca las soluciones, sin importar de dónde vengan.

Hay diversas explicaciones para los resultados de las elecciones recientes de Estados Unidos. Yo creo que hay un factor fundamental que poco se comenta: los sectores supremacistas no entendieron los resultados de 2024 y actuaron con fanatismo e impericia política al asumir que la gran mayoría de los votantes de ese año habían respaldado cada coma de su proyecto ideológico autoritario. Eso nunca fue verdad y ahora se enteraron.

Los resultados de las elecciones del 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos llevan implícita una lección para los imitadores radicales de ultraderecha libertaria de América Latina: cuando los ciudadanos, luego de que se despeja el humo de mentiras, se enteran de lo que verdaderamente implica la agenda libertaria autoritaria, se van a defender con fuerza.

Esperemos que sea en las urnas, pero el “pensamiento único” no podrá ser impuesto sin resistencia.

El autor es abogado.