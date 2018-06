La mejor campaña turística

Casi por ósmosis me convertí en hincha de la selección panameña de fútbol camino a la Copa Mundial en Rusia. He vivido estos días del Mundial virtualmente ermitaña y ronca de gritar instrucciones a todos los jugadores, a ver si me escuchan en Rusia. “¡Defiendan defiendan! o “¡Cómo disparan tan alto!”. Pero desfallecí impotente el domingo, cuando llegó la fecha de nuestro juego con Inglaterra.

Tanta fue la angustia, realmente insoportable, que apagué la televisión. La velocidad de los ingleses, que ya habían anotado cinco goles cuando se dio el descanso, era a todas luces superior e imparable. Rumié la ventaja antropológica que les otorga a los anglosajones tener piernas tan largas.

Pero lo que fue un día de tristeza, se ha convertido en motivo para pechos henchidos de orgullo: el mundo entero comenta nuestra gallardía, la felicidad, para ellos incomprensible, que desbordaban los panameños en las gradas del estadio de Nizhni Nóvgorod a pesar de haber perdido, y los videos que recibían de amigos panameños reunidos en multitudes cantando y bailando eufóricos, como si estuviéramos a punto de ganar el Mundial.

En realidad, nos habían dado tremenda goleada, pero conseguimos meter ¡un gol!

El comportamiento humilde, agradecido, hasta feliz de Panamá, el cariño intacto hacia su Sele, ha sido elevado a nivel de gran ejemplo de espíritu deportivo, comentado en espacios televisivos del mundo entero, en las primeras planas de los más importantes diarios… en fin que, gratis, Panamá sembró la mejor campaña publicitaria de su historia. Nos hemos granjeado una simpatía que atraerá turistas, visitantes, inversores de todas partes.

Espero que todos hayan visto el precioso video que, desde la Plaza Roja, emitió Grant Wahl, destacado experto comentarista del fútbol del Sports Illustrated, donde comienza diciendo que no llega para hablar de los ganadores, de los goleadores, de los posible aspirantes a la Copa, sino de Panamá, que perdió. Y por ahí sigue…

Después de la otra campaña gratuita, sucia y dañina, de los Panama papers, qué bien nos viene el gran despliegue mediático de ¡un gol de Panamá!

La autora es periodista y escritora