Los mileniales y la generación Z

Es cada día más frecuente conocer resultados de estudios sobre la juventud, que intentan categorizar su comportamiento, sus valores, sus expectativas y las actividades productivas que los atraen y definen.

Pero, ¿qué pensamos los jóvenes de nuestras propias decisiones? ¿Qué esperamos de las políticas públicas? Durante los últimos dos años estallaron en todas partes del mundo importantes revueltas y protestas organizadas y protagonizadas, en su mayoría, por jóvenes. Estas manifestaciones en las calles, a menudo se convirtieron en enfrentamientos con la fuerza pública y con obsoletas formas de democracia.

Los jóvenes no solamente nos distinguimos por lo que rechazamos. Hay también compromisos y propuestas desde nuestra forma de ver el mundo que, de algún modo, heredamos.

Para estas elecciones, según el Tribunal Electoral, hay un número sustantivo de panameños del total de electores del padrón electoral que ejercieron su derecho al voto por primera vez. Nuestra democracia actual se plantea como una democracia electoral que se asemeja más a un sistema representativo y no a uno que garantiza la participación ciudadana.

Como dice Pepe Mujica, “un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida, y es muy difícil que lo engañen los corruptos y mentirosos”.

Esto nos dice que, como jóvenes, en un contexto social, tenemos que educarnos a fin de tomar las decisiones más certeras con el poder de nuestro voto para la elección a los cargos públicos del nuevo quinquenio.

Es curioso que mi generación, la generación Z, seamos quienes, según el Pew Research Center, mostramos menor interés frente a los procesos electorales. Ello, a pesar de que nacimos en una época con un mejor entorno político, económico y social, sin tomar en cuenta que junto a los mileniales, somos la generación que se posicionará como la mayor fuerza laboral de nuestro país.

Esta falta de interés es lamentable. Las decisiones trascendentales que impactan el presente se están tomando y se seguirán tomando en los próximos años. Se trata de las decisiones cuyas consecuencias nos corresponderá, como generación de relevo, asumir, participemos o no en los procesos democráticos.

Es necesario destacar que tras la apatía política, hay puntos de conexión en las aspiraciones de los jóvenes: queremos trabajar no solo por un salario, sino también por un crecimiento profesional y personal. Aspiramos a todo lo que la generación de nuestros padres disfrutó, pero sin duda, también queremos mejores oportunidades. La generación Z, al igual que los mileniales que nos antecedieron, aspiramos a vivir en un país de oportunidades, con un mejor futuro, en el que el clientelismo no forme parte del panorama. Es justo aquí donde me pregunto ¿a qué estamos dispuestos? ¿Cuáles son las vías para alcanzar nuestro objetivo? ¿Cuál será nuestra contribución para ese cambio social que tanto necesitamos?

Joven panameño, tú y yo tenemos la oportunidad de acabar con todos esos males de nuestro sistema político

Enorgullezcamos a nuestros antepasados y a nuestros descendientes. Los mileniales y la generación Z hablamos alto y claro. Nuestro mensaje al statu quo político es que su única alternativa es cambiar y estar a tono con los tiempos. Cada día es mas evidente que si no lo hacen, igual va a ocurrir. Nosotros lo haremos. Recuerden, lo que no es flexible, se rompe.

El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educacion y del LIIC.