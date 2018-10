Nuestra moledora de presidentes

Nosotros los panameños somos rápidos para entusiasmarnos con un nuevo presidente, producto del ejercicio de la soberanía popular, aunque no sea por quien votamos. Se produce un optimismo colectivo cada vez que toma posesión un nuevo presidente.

Esa es una de las razones por la cual hemos creado una cultura de no reelección del partido que gobierna en esos momentos. Se produce una más completa renovación que adiciona ímpetu al entusiasmo por el novel gobernante. Sucede entonces la llamada luna de miel con el nuevo gobernante; estadura aproximadamente de 12 a 18 meses, que pueden acortarse si aflora a la luz alguna metida de pata anterior del novel gobernante.

Aparte del súper entusiasmo de los militantes de campaña del ganador, la mayoría de las veces los ciudadanos votamos más contra el candidato que vemos mal, que a favor de uno de los contrincantes. Pero aun así, conocidos los resultados producto de nuestro transparente sistema electoral, ya nadie recuerda la época pasada de robo de urnas de grupos partidarios violentos o “Pies de guerra” y Boinas Negras. Todos nos “embullamos” de la fiesta democrática y nos sumamos al entusiasmo y optimismo colectivo.

Pasada la época de luna de miel del nuevo gobernante, arranca lo que se podría llamar nuestra gran máquina moledora de presidentes.

Me acordé de esto cuando, en una visita que hice hace meses a Minera Panamá (importante tema vigente), me enseñaron una piedra de aproximadamente medio metro que sacan de la mina y la pasan a una enorme moledora que la va moliendo poco a poco usando agua (no químicos) hasta convertirla en una especie de arena que se empaca y se exporta.

De la misma manera, nuestros presidentes entran en la moledora de nuestra opinión ciudadana que los va triturando hasta que quedan hecho añicos. En las etapas finales de su mandato nada de lo que dicen los presidentes es creíble, nada de lo que hacen lo reconocemos, nos burlamos, decimos estar avergonzados de él (ella), al punto que el último año (conocido como el del Pato cojo “lame duck”), mejor lo dedica a viajar para mantener la cordura y sentirse presidente (lo cual también criticamos ácidamente).

Algunos presidentes llegaron a robar y correctamente terminan en la cárcel. Otros con el pasar de los años son tratados mucho mejor por la historia, y pocos se vuelven patricios de la nación (expresidentes que no aspiran). Eso no ocurre solo en Panamá.

No es fácil creerlo, pero Abraham Lincoln, el histórico presidente de Estados Unidos, fue acremente “molido”, acusado de ser “vacilante e ineficiente”, “débil y sin convicción”, “sin coraje ni capacidad ejecutiva”, incluso le gritaban “cobarde” e “idiota”. Sin embargo, hoy se le considera con reverencia, tanto por republicanos como por demócratas y ciudadanos de Estados Unidos y el mundo como el presidente que salvó a la Unión norteamericana.

De los presidentes panameños posdictadura, Guillermo Endara Galimany salió de la presidencia totalmente molido. Todos lo criticaban como “pan de dulce”, “el gordo feliz”, “sin sentido del ridículo”, “que poco trabajaba” y un largo etcétera de burlas terribles. Hoy, la historia y la ciudadanía le reconocen el crédito de haber reconstruido el país destruido por la dictadura norieguista y la invasión, y haberle devuelto al país la tolerancia, terminando por hacer unas elecciones transparentes y lograr el sistema electoral democrático que nos rige hoy.

La moledora hizo lo propio también con Pérez Balladares, Mireya, Martín y ahora hace lo mismo con Varela.

Termino este artículo diciéndole a todos los aspirantes a la Presidencia con convicciones legítimamente democráticas, que como ciudadano admiro su decisión y dedicación, y les agradezco el que afanosamente busquen el puesto más importante de nuestra nación, pero que sabiendo que si tienen éxito y llegan a Palacio, inevitablemente serán sometidos a nuestra terrible máquina moledora de presidentes.

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’