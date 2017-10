Una muerte anunciada

Escribo estas líneas un día después de que aconteciera la más grande masacre en Estados Unidos en tiempos modernos. Esta sucedió cuando un solo individuo, auditor retirado llamado Stephen Paddock, sin antecedentes criminales, ametralló a miles de personas que estaban en un concierto de rock country music, Esto lo hizo desde el piso 32 de un hotel en Las Vegas llamado Mandalay Bay. Un testigo afirmó que era como disparar a cientos de peces contenidos en un barril. La cifra que aumenta cada hora, contabiliza 59 muertos y más de 500 heridos.

El periodista Nicholas Kristof alega que desde 1970, han muerto más víctimas de un tiroteo en Estados Unidos que en todas las guerras en las que participó desde la revolución americana de 1776. En ese país mueren 92 personas y niños cada día víctimas de un disparo. Si usted vive en Estados Unidos hay un 14% más de probabilidad de que reciba un disparo, que en otros países desarrollados. Estas cifras hablan por sí solas. Y es que en este país, la Constitución contiene la Segunda Enmienda, donde proclama que “es derecho de las personas tener y portar armas, y que ese derecho no debe ser infringido”. Y es que este tema se ha politizado. En general son los demócratas los que abogan por instituir un control de las armas de fuego. En cambio son los repubicanos, apoyados por el lobbying de la industria armamentista los que rechazan cualquier control. No hay que olvidar que el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, es un republicano que fue fuertemente apoyado por la National Rifle Association( la Asociación Nacional del Rifle), lo que hace poco probable que este gobierno emprenda alguna medida al respecto.

Kristof propone algunas iniciativas; como el examinar el historial de cada persona, prohibir el acceso a armas de fuego a los que cuenten con menos de 21 años, y a los señalados de violencia doméstica. También sugiere el que se utilice un sello en cada cartucho para rastrear de qué arma fue disparado. ¿Habrían ayudado a que no se diera la tragedia en Las Vegas? Lo dudo. En realidad hay que estudiar por qué la sociedad norteamericana se ve expuesta a tantos episodios de violencia colectiva. Solo hay que recordar la masacre en San Bernardino en diciembre de 2015, la de Orlando en junio del siguiente año, y citar en orden no cronológico una de tantas como la de Columbine, la de Colorado Spring etc, etc... para volver a hacernos la pregunta.

Al final, como recuerdan otros periodistas, se guardará un minuto de silencio, se pondrán las banderas a media asta, se mencionará a las víctimas, y se rogará que esta tragedia no vuelva a ocurrir.

El autor es empresario