Un niño inocente

Desempolvo mi armario y me encuentro con un libro de infancia El Principito, que sinceramente en mi época escolar nunca entendí. Tal vez porque los profesores de ese tiempo no se preocuparon en explicarme aquellos detalles escondidos dentro de este interesante relato infantil. Confieso que hasta hace poco era un libro que no despertaba mi mínimo interés. Quizás no sea la única a la que le haya pasado esto, pero muchos tienen vergüenza de confesarlo.

Ahora concibo que se trata de un cuento lleno de símbolos. El autor trata los valores y critica las convenciones y muchos aspectos de la realidad social, a través de los diferentes personajes que surgen en la historia. Es un cuento con tantas interpretaciones que la crítica asegura que dos personas pueden entender algo totalmente diferente de esta narración e, incluso, una misma persona que lo relea varias veces encontrará distintos significados con cada lectura.

Concibo que, a pesar de las controversias surgidas sobre su verdadera interpretación, es una de las más famosas del mundo. Ha sido traducida a 250 idiomas.

Escrita por Saint-Exupéry en 1943, justo un año antes de morir, solo tenía 44 años, por lo que no tuvo tiempo de comprobar el éxito que tendría su cuento. Antoine de Saint-Exupéry murió tras sufrir un accidente de avión. Cuentan que despegó en Córcega y nunca más se volvió a saber de él, hasta que, 56 años después, en 2000, se encontraran los restos de su avión y su identificación personal.

La historia El Principito trata de un piloto que se estrella en el Sahara y allí se encuentra con un niño. El niño parece ser un pequeño príncipe que vive en un asteroide. Allí creó una hermosa rosa y mantiene una serie de volcanes. Muchos de los planetas que él visita y sus habitantes son interesantes críticas sociales escondidas en metáforas.

Este icónico libro francés se ha convertido en el undécimo libro más leído de la historia y uno de los más vendidos. El pequeño niño de pelo rubio, inocente y con una mirada del mundo totalmente transparente, para muchos críticos representa al propio autor que escribe esta historia mientras la Segunda Guerra Mundial le ha obligado a exiliarse de París a Nueva York. Comienza la guerra como piloto militar en su país, pero debe huir tras la batalla de Francia. Por lo que se piensa que el autor volcó en este relato decenas de recuerdos y experiencias personales. Uno de los elementos que incluye en la historia son los baobabs, las semillas que crecen sin control y arrasan con todo el planeta del principito si no se retiran antes de que crezcan.

Los expertos que han analizado en detalle el relato ven en los baobabs el reflejo del nazismo que estaba destruyendo Europa.

Es una pena que haya demorado tanto tiempo en entender la joya literaria que dormía en mi armario. Solo espero que en la escuela mis nietos tengan mejor suerte que yo y le den a El Principito el lugar que realmente se merece.

La autora es periodista y escritora