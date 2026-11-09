Hay algo que me incomoda cada vez más cuando hablamos del futuro. Nos dicen que tenemos que prepararnos, aprender nuevas herramientas, aprovechar las oportunidades y estar atentos a lo que viene. Y sí, claro que hay que hacerlo. Sería absurdo negar que el mundo está cambiando y que entender esos cambios nos da herramientas para movernos dentro de él.
Pero también tenemos que dejar de actuar como si todo el mundo estuviera parado en el mismo lugar. No es lo mismo preguntarte qué quieres aprender durante los próximos cinco años que estar pensando en cómo resolver esta semana. No porque una persona tenga más ambición o esté más preparada que otra, sino porque están viviendo presentes distintos. Y eso tampoco significa que una esté aprendiendo y la otra no.
Durante una parte de mi vida trabajé como herrero. En ese momento también aprendía constantemente: tenía que mejorar mis técnicas de soldadura, entender materiales, medidas, prevención de riesgos y herramientas de trabajo pesado. Hoy trabajo en producción audiovisual, dentro de espacios culturales y educativos, y sigo aprendiendo, aunque ahora las preguntas son otras: inteligencia artificial, comunicación, educación y tecnología. En ambos lugares estaba aprendiendo. Lo que cambió fue el contexto.
Creo que ahí está una parte de esta conversación que a veces se nos pierde. Hemos construido una idea bastante extraña de lo que significa estar actualizado. Pareciera que prepararse para el futuro consiste en conocer la última herramienta, emprender, invertir, aprender inteligencia artificial y estar pendiente de cada novedad. ¿Pero por qué tendría que verse igual para todos? No todo el mundo necesita aprender lo mismo, al mismo tiempo ni por las mismas razones.
Y muchas veces ni siquiera se trata de falta de interés. Según un informe de la OCDE publicado en 2025, entre los adultos que quisieron participar en una formación pero encontraron obstáculos, el 48% señaló la falta de tiempo por trabajo o responsabilidades familiares como principal barrera.
Esto cambia la forma de mirar a alguien que no aprovechó una oportunidad. Es fácil decir que un curso era gratuito, pero gratuito no siempre significa accesible. Puedes conocer una capacitación valiosa y aun así tener que rechazarla porque no puedes dejar tu trabajo, necesitas ese ingreso o no tienes varias horas disponibles en la semana.
También tenemos que reconocer que capacitarse no garantiza automáticamente mejores oportunidades. Puede darte herramientas, abrirte una puerta o permitirte descubrir algo nuevo, pero no existe una relación directa entre aprender una habilidad y conseguir un mejor empleo.
Con la inteligencia artificial ocurre algo parecido. Se habla mucho de aprender a utilizarla porque transformará el trabajo. Y sí, ya lo está haciendo. En una investigación publicada en 2025, la Organización Internacional del Trabajo estimó que uno de cada cuatro empleos en el mundo tiene algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, el estudio señala que lo más probable en la mayoría de los casos no es la desaparición de los empleos, sino la transformación de algunas de sus tareas.
Ese impacto tampoco ocurre igual en todas partes. La proporción de empleos expuestos alcanza el 34% en países de mayores ingresos, frente al 11% en países de menores ingresos. La posibilidad de incorporar estas tecnologías también depende de condiciones concretas: infraestructura, conectividad, competencias digitales y costos.
Entonces quizá tengamos que bajar un poco la intensidad de esta conversación. No porque aprender tecnología no importe, sino porque conocer una herramienta no debería convertirse en otra forma de señalar a quien todavía no la utiliza. Tampoco debería presentarse como una fórmula que automáticamente va a resolver la vida de alguien. Una herramienta tiene sentido cuando podemos entender qué hacer con ella dentro de nuestra propia realidad.
Para una persona puede significar mejorar su trabajo; para otra, estudiar, organizar información, administrar su tiempo o descubrir una oportunidad que desconocía. No necesitas estar a la vanguardia de todo para que lo que aprendes tenga valor.
Tampoco necesitas sentir culpa por tener el tiempo o las condiciones para participar en estas conversaciones. Lo importante es reconocer que el lugar desde donde miramos el futuro no es el único posible. A veces, quien no está aprendiendo lo mismo que tú no se está quedando atrás. Está aprendiendo algo diferente porque su presente se lo exige.
Si de verdad queremos que más personas participen de eso que llamamos futuro, tenemos que dejar de preguntarnos únicamente por qué alguien no ha llegado todavía. También debemos preguntarnos desde dónde está intentando llegar.
El autor es miembro de ISOC Panamá y egresado de su Escuela de Gobernanza de Internet (PANASIG).