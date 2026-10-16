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La sustentación del presupuesto de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) para 2027 plantea una pregunta clave: ¿cuánto está dispuesto Panamá a invertir realmente en conocimiento, investigación y desarrollo científico? Senacyt presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una propuesta de B/.63 millones para 2027. Esta cifra debe analizarse a la luz de las metas nacionales de inversión en ciencia, tecnología e innovación.

El PENCYT 2025-2029 establece como escenario deseado alcanzar, en 2029, una inversión equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) en investigación y desarrollo (I+D). Para 2027, el documento proyecta una inversión nacional en I+D cercana a B/.557,9 millones, de los cuales B/.279 millones corresponderían a Senacyt. Frente a esta referencia, los B/.63 millones propuestos para 2027 plantean una brecha significativa que merece ser discutida tanto desde la perspectiva presupuestaria como desde la planificación estratégica del país.

Los datos muestran que el gasto nacional en I+D pasó de aproximadamente el 0.18% del PIB entre 2021 y 2023 al 0.22% en 2024. Con todo, la distancia respecto al 1% establecido como meta para 2029 sigue siendo considerable. A escala regional, Panamá registra una inversión cercana al 0.18% del PIB en I+D, frente a un promedio regional aproximado del 0.61%. A esto se suma una baja participación del sector empresarial en el financiamiento de la investigación.

Así, el debate debería ampliarse a cómo Panamá pretende financiar y sostener sus objetivos científicos a largo plazo. Aumentar la inversión requiere fortalecer los laboratorios y la infraestructura científica, ampliar la formación y la retención de investigadores, garantizar fondos competitivos y desarrollar mecanismos que conecten la investigación con las necesidades productivas y sociales del país. También exige una mayor participación del sector privado y una evaluación sistemática de los resultados obtenidos con recursos públicos.

Panamá no puede tratar la ciencia como una mera partida presupuestaria anual. Si aspiramos a construir una economía basada en el conocimiento, requerimos una política de inversión científica sostenida, medible y de largo plazo. El presupuesto de Senacyt para 2027 debe analizarse, por tanto, como una señal de la prioridad que Panamá está dispuesto a otorgar a la ciencia, la tecnología y la innovación.

El autor es asesor de políticas públicas de la Asamblea Nacional e integrante de Ciencia en Panamá.