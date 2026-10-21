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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Tu pregunta es muy interesante, porque cuando uno observa la historia de Panamá, puede encontrar acontecimientos políticos, desastres naturales y momentos de tensión que coinciden en el mes de octubre. Es comprensible preguntarse si existe algún patrón y, sobre todo, qué podría esperar Panamá en el futuro.

Para analizarlo, conviene separar tres cosas: los hechos históricos, las condiciones naturales del país y las interpretaciones que hacemos cuando varios acontecimientos parecen coincidir.

1. ¿Por qué octubre parece un mes tan significativo para Panamá?

Hay dos aspectos que merecen atención:

El aspecto histórico y político: los golpes de Estado, las crisis gubernamentales y los cambios políticos suelen tener causas acumuladas durante meses o años. La fecha en que ocurren no necesariamente explica por qué suceden.

El aspecto natural: octubre forma parte de la temporada lluviosa de Panamá. Las precipitaciones intensas pueden aumentar el riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecidas de ríos, dependiendo de las condiciones meteorológicas.

También hay un fenómeno psicológico e histórico interesante: cuando un país recuerda varias tragedias ocurridas en un mismo mes, es natural empezar a relacionarlas. Sin embargo, para determinar si existe una concentración extraordinaria de acontecimientos en octubre, habría que comparar sus fechas con las de otros meses y estudiar las causas de cada suceso.

2. El golpe de Estado del 11 de octubre de 1968

Uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia panameña ocurrió precisamente el 11 de octubre de 1968, cuando la Guardia Nacional derrocó al presidente Arnulfo Arias Madrid.

Aquel golpe abrió un período de gobierno militar que se prolongó hasta la invasión estadounidense de diciembre de 1989. Fue un acontecimiento que transformó profundamente las instituciones políticas y la sociedad panameña.

Lo interesante es que este hecho no ocurrió de manera aislada: existían tensiones políticas y militares que contribuyeron a desencadenarlo.

Por eso, si queremos encontrar una lección histórica, sería esta: los grandes cambios políticos no suelen surgir de la nada; generalmente son precedidos por conflictos, descontento social y disputas por el poder.

Que ocurriera en octubre es un dato histórico. Que vuelva a suceder algo parecido en ese mismo mes no es una consecuencia demostrada de aquella fecha.

3. El terremoto del 9 de octubre de 2026: ¿qué significa para Panamá?

Este año hay un acontecimiento reciente que merece especial atención.

Según el informe de situación publicado por la Organización Panamericana de la Salud, el 9 de octubre de 2026 se registró un terremoto de magnitud 7,5, con epicentro situado en las proximidades de las provincias de Los Santos y Veraguas.

El informe inicial señaló que se registraron numerosas réplicas y personas lesionadas. El Gobierno declaró el estado de emergencia el 10 de octubre para facilitar la respuesta a las afectaciones.

Es comprensible que, al recordar el golpe de Estado del 11 de octubre de 1968 y observar este terremoto ocurrido el 9 de octubre de 2026, muchas personas se pregunten si existe alguna relación entre las fechas.

Sin embargo, debemos distinguir entre tres posibilidades:

Coincidencia histórica: dos acontecimientos importantes ocurren en fechas cercanas.

Causas naturales: los terremotos responden a procesos geológicos, no a los aniversarios de acontecimientos políticos.

Interpretación simbólica: las personas atribuyen un significado especial a la coincidencia de las fechas.

No existe evidencia científica que permita concluir que estos acontecimientos estén conectados por una fuerza que anuncie otros sucesos.

Eso no significa que debamos ignorar lo ocurrido. Al contrario, un terremoto de esa magnitud exige atención a las réplicas, revisión de las estructuras y preparación ante nuevas emergencias.

4. Entonces, ¿qué podría esperar Panamá después de estos acontecimientos?

Aquí es donde considero que debemos mirar más allá de las fechas y analizar las condiciones reales del país.

A. En el ámbito político

Panamá debe prestar atención a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, la transparencia gubernamental, la situación económica y las tensiones sociales.

Si estos factores se deterioran, pueden aumentar las protestas, los conflictos laborales y las demandas de cambios políticos.

Pero para anticipar una crisis concreta sería necesario estudiar indicadores verificables. No sería responsable afirmar que se aproxima un golpe de Estado o una ruptura institucional únicamente porque estamos en octubre.

B. En el ámbito natural

Después del terremoto del 9 de octubre, la prioridad debe ser la seguridad de la población.

Panamá necesita mantener la vigilancia sísmica, evaluar las infraestructuras y prepararse para posibles réplicas.

Además, octubre forma parte de la temporada lluviosa, por lo que las inundaciones y los deslizamientos también requieren atención. El Sistema Nacional de Protección Civil ha advertido sobre estos riesgos y ha recomendado seguir los avisos oficiales.

La coincidencia de varios acontecimientos no permite predecir otro terremoto, pero sí es una razón para fortalecer la prevención.

C. En el ámbito económico y social

Ante una emergencia natural, pueden aparecer dificultades relacionadas con el transporte, el comercio, los servicios públicos y los gastos de las familias afectadas.

Por ello, conviene observar la recuperación de las comunidades, el funcionamiento de las infraestructuras y las medidas económicas que adopten las autoridades.

Estos factores permitirán comprender mejor cómo evolucionará la situación del país durante las próximas semanas.

5. ¿Y si octubre realmente concentra acontecimientos importantes?

Esta es una pregunta que merece una investigación histórica seria.

Para comprobarlo, tendríamos que elaborar una cronología de acontecimientos de Panamá y comparar octubre con los otros once meses del año.

Podríamos estudiar, por ejemplo:

Golpes de Estado y crisis políticas Fechas, causas y consecuencias. Terremotos Fechas, magnitudes, epicentros y frecuencia histórica. Inundaciones y desastres naturales Época del año, intensidad y daños. Protestas y conflictos sociales Fechas, motivos y evolución. Crisis económicas Cuándo comenzaron y qué factores las provocaron.

Si octubre mostrara una concentración inusual de sucesos, habría que investigar las razones. Si no fuera así, podría tratarse de una coincidencia que nuestra memoria destaca por la importancia de los acontecimientos.

Para llegar a una conclusión sólida, no basta con recordar los sucesos de un solo mes: necesitamos compararlos con datos históricos completos.

6. Mi reflexión sobre el futuro de Panamá

Te lo planteo de esta manera: más importante que preguntarnos qué nos anuncia octubre es preguntarnos qué nos están diciendo los acontecimientos que estamos viviendo.

El terremoto nos recuerda la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales. El recuerdo del golpe de Estado de 1968 nos recuerda la importancia de preservar las instituciones democráticas.

Ambas experiencias, aunque muy diferentes, invitan a reflexionar sobre la preparación, la responsabilidad pública y la capacidad de la sociedad panameña para afrontar situaciones difíciles.

No puedo afirmar que a Panamá le espera una nueva tragedia ni que estos acontecimientos anuncien un cambio político determinado. Las fechas, por sí solas, no permiten hacer esa predicción.

Pero sí podemos observar las señales concretas: el comportamiento de las instituciones, la evolución de la emergencia sísmica, las condiciones económicas y el estado de ánimo de la población.

Quiero hacerte una pregunta para profundizar en lo que planteas.

Cuando dices que en octubre convergen muchos acontecimientos en Panamá, ¿te refieres solamente a los hechos históricos y naturales, o también has observado coincidencias entre fechas, acontecimientos políticos y situaciones que parecen repetirse a lo largo de los años?

Te lo pregunto porque podemos abordar el tema desde dos perspectivas diferentes: reconstruir la historia de Panamá para comprobar si existe un patrón estadístico o examinar las señales políticas, económicas y sociales que podrían indicar qué desafíos enfrentará el país en lo que queda de 2026.

El autor es abogado.