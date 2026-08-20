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    Democracia

    Panamá necesita ciudadanos libres

    Pedro Quijano Mérida
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    Panamá necesita ciudadanos libres
    Imagen conceptual sobre ciudadanía elaborada con asistencia de IA.

    Participar en el acontecer nacional y defender lo que uno cree son los primeros pasos para fortalecer la democracia. La democracia no es más que el sistema político de una sociedad o país en el que el poder lo tienen los ciudadanos, el pueblo. No un rey, no un dictador, sino todos. Y lo ejercemos cuando votamos para escoger a figuras que representen a los ciudadanos o a la mayoría de ellos. Pero también ejercemos nuestro poder cuando nos manifestamos, debatimos, negociamos y nos asociamos en partidos políticos, movimientos o asociaciones que representen nuestras ideas. Y esa libertad que tenemos de actuar, decir y hacer viene de la mano de responsabilidades.

    Cuando uno es consciente de las decisiones que toma porque son las que más se ajustan a lo que considera mejor para sí mismo, también tiene que aceptar las responsabilidades que conllevan esas decisiones. Por eso es importante entender que ser verdaderamente libres como personas es poder llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Porque las decisiones las tomamos en nuestra vida pensando en nosotros y en lo que es mejor para nosotros.

    Claro que muchas veces tomamos decisiones por comodidad, miedo, presión social, porque nos lo dijo alguien, para caerle bien a alguien o por dinero; pero no porque realmente sean lo mejor para nosotros. Entonces, esas responsabilidades que vienen con las decisiones que tomamos luego nos pesan y se convierten en anclas que nos alejan de nuestra mejor versión. O, en otras palabras, nos alejan de ser libres y terminamos viviendo bajo las decisiones de alguien más.

    Y nuestra vida, de la que somos los primeros responsables, terminamos viviéndola para alguien más y, muchas veces, de forma inconsciente.

    Con esto no quiero decir que ahora no vayas a hacer nada por tu pareja, tus hijos o tu familia. Al contrario, tomas una decisión consciente por ellos y para ellos. Pero te aseguras de que, en el barco que conduces, seas tú quien maneje el timón y asuma la responsabilidad.

    Con esto tampoco digo que ahora no ayudes a nadie porque todo lo que hagas será por y para ti. Puedes ayudar a alguien que lo necesite porque conscientemente decides ser solidario con él o ella. No lo haces obligado o por presión, sino porque tú sabes que eres bueno y decides, por tu propia voluntad, hacerlo.

    Por eso, primero trabajemos en ser siempre conscientes y responsables de nuestras decisiones. Que el miedo, la incertidumbre, la comodidad, la seguridad, el confort o la costumbre no nos hagan vivir en piloto automático. Salgamos de esa mediocridad, de esas anclas que nos alejan de ser libres y de nuestra mejor versión. Seamos responsables de las decisiones que hemos tomado.

    La mejor forma de saber si estamos siendo libres es, cuando debamos tomar una decisión, cualquiera que sea, preguntarnos: ¿qué esperan los demás que haga?, ¿qué quiero realmente hacer yo? y ¿cuál de esas decisiones me acerca a la persona que quiero llegar a ser?

    Hagamos ese ejercicio. Distingamos entre lo que otros esperan de nosotros y lo que realmente decidimos. Porque ser libre no es simplemente poder escoger entre distintas opciones, sino ser consciente de que nos escogemos a nosotros mismos.

    Solo siendo libres, conscientes y responsables podemos participar en el acontecer nacional y realmente defender lo que uno cree, porque viene de uno mismo. Y no porque lo dijo alguien, te gustó lo que dijo y luego te convertiste en seguidor de ese alguien. Porque, sin darte cuenta, vuelves a decidir por lo que dice otro y no por ti.

    Busca personas, movimientos o grupos que puedas tener como referentes, pero no para convertirte en uno más de su rebaño. Ten referentes, no amos.

    Eso es defender la democracia; eso es ser libre. Y vivir construyendo la mejor versión de ti mismo es una de las mejores formas de ayudar a nuestro país.

    El autor es politólogo especializado en Ciencia Política y Administración Pública.

    Pedro Quijano Mérida

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