Panamá necesita otros liderazgos

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Panamá es un país lleno de talento, recursos y oportunidades. Somos una nación privilegiada por su posición geográfica, por su gente trabajadora y por una historia que demuestra que, cuando los panameños se unen, son capaces de superar cualquier obstáculo. Sin embargo, a pesar de todo ese potencial, seguimos enfrentando los mismos problemas de siempre: desempleo, corrupción, abandono social, falta de medicamentos, escuelas deterioradas y comunidades olvidadas. Y ante cada elección o cambio político, surge la misma pregunta: ¿por qué nada cambia realmente?

La respuesta muchas veces parece evidente. Una Panamá diferente es imposible con los mismos de siempre.

Durante décadas, la política panameña ha girado alrededor de los mismos grupos, las mismas figuras y las mismas promesas recicladas. Cambian los colores de las banderas, cambian los discursos y los eslóganes, pero, al final, las necesidades del pueblo siguen esperando respuestas. Mientras tanto, muchos ciudadanos sienten que el país avanza solo para unos pocos, mientras la mayoría lucha diariamente por sobrevivir.

El problema no es únicamente político. También es cultural. Nos hemos acostumbrado a escuchar promesas vacías cada cinco años. Nos acostumbramos a ver obras inconclusas, escándalos que nunca terminan en justicia y funcionarios que aparecen únicamente en tiempos electorales. Solo veamos cómo todavía en la Asamblea tenemos diputados con más de una década en esos puestos y, peor aún, algunos presiden comisiones importantes mientras sus circuitos permanecen en el abandono y la pobreza. Esa normalización del conformismo es peligrosa, porque hace creer que Panamá no puede aspirar a algo mejor.

Pero sí puede. Panamá merece líderes que entiendan la realidad del panameño común. El padre de familia que se levanta antes del amanecer para ir a trabajar. La madre que hace milagros para alimentar a sus hijos. El joven que estudia y, aun así, no encuentra empleo. El adulto mayor que pasa horas esperando una medicina que nunca llega. Ellos representan el verdadero rostro del país.

Una nación no cambia solamente construyendo grandes edificios o anunciando proyectos millonarios. Un país cambia cuando la gente siente seguridad, oportunidades y dignidad. Cambia cuando un niño de una escuela pública tiene las mismas posibilidades de triunfar que cualquiera. Cambia cuando la salud deja de ser un privilegio y se convierte en un derecho real. Cambia cuando el dinero del Estado deja de perderse en la corrupción y llega finalmente a quienes más lo necesitan.

Sin embargo, lograr esa transformación requiere algo fundamental: romper el ciclo de los mismos de siempre. Porque cuando las mismas prácticas continúan, los resultados también se repiten. No se puede esperar transparencia de quienes han vivido cómodamente dentro de sistemas cuestionados. No se puede esperar sensibilidad social de quienes solo conocen la realidad desde oficinas con aire acondicionado. Y no se puede construir confianza ciudadana mientras las promesas sigan siendo utilizadas como herramientas electorales y no como compromisos reales.

El pueblo panameño tiene más poder del que cree. Cada ciudadano puede decidir si sigue aceptando lo mismo o si exige una política diferente, más cercana, más humana y más responsable. El cambio no comienza únicamente en los gobiernos; comienza también en la conciencia de la gente. En dejar de votar por costumbre. En dejar de defender intereses personales por encima del bienestar nacional. En entender que el futuro del país depende de decisiones valientes.

Panamá necesita nuevas ideas, nuevos liderazgos y una nueva forma de hacer política. Necesita personas que lleguen a servir y no a servirse. Que comprendan que gobernar no es buscar “qué hay p’a mí”, sino resolver problemas reales. Porque mientras las necesidades del pueblo sigan siendo ignoradas, hablar de progreso será solamente un discurso vacío.

Una Panamá diferente sí es posible. Pero para construirla, primero debemos atrevernos a dejar atrás las viejas prácticas, el conformismo y los mismos rostros de siempre. El país no necesita más promesas. Necesita resultados, honestidad y visión de futuro.

Solo entonces podremos comenzar a hablar de una verdadera transformación nacional.

El autor es trabajador independiente.