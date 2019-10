La participación ciudadana y crime stopper

La denuncia ciudadana es fundamental para combatir la actividad delincuencial. La primera fuente de información proviene del ciudadano que convive en un entorno donde la actividad antisocial es parte del ambiente. No con esto me quiero enfocar en áreas geográficas de alto riesgo delictivo sino en todo el tejido social, no importa la clase social donde se da el delito. Ricos y pobres son víctimas de algún tipo de delito.

Del abanico de delitos de alto impacto que más aquejan a los ciudadanos, lo son el hurto a residencias, vehículos, el robo a locales y establecimientos comerciales, el atraco callejero, la violencia doméstica, la violación carnal, este último muy poco se denuncia por pudor o vergüenza. Estos fenómenos no son exclusivos en Panamá sino en todas las capitales de América Latina.

Aunque todas las ciudades diseñan políticas para combatir estos delitos comunes, los índices de denuncia ciudadana son bajos y estos tienen diversas causas, entre las que más destacan, la desconfianza en la justicia porque los mecanismos de judicialización son garantistas, por un lado y por otro, el temor a denunciar ya que el agresor algunas veces, conoce a la víctima y este teme por represalias.

Medidas como aumentar el pie de fuerza o invertir en tecnología de vigilancia (Sistema Nacional de Emergencia 911) son, importante, no obstante, sin la ayuda de la ciudadanía, el atraco seguirá siendo el indicador más importante de la inseguridad. Por lo tanto, hay que exteriorizar el delito, es decir, denunciárlo sin miedo o temor.

Crime Stopper es una ONG sin fines de lucro con 43 años de existencia y presencia en varios países del mundo que mediante una plataforma tecnológica le permite al ciudadano hacer denuncias anónimas, resalto anónimas porque es de esta forma que el denunciante lo hará con confianza partiendo de la premisa que nunca se sabrá cual es la fuente. Esto permite que una persona brinde asistencia para resolver crímenes a las autoridades sin estar directamente involucrada en el proceso de investigación.

Crime Stoppers comenzó por primera vez en Alburquerque, Nuevo México, en julio de 1976. Ese mes, Michael Carmen recibió un disparo mortal mientras trabajaba de noche en una estación de servicio local. Después de dos semanas, la policía no había podido reunir ninguna información sobre el asesinato. El detective Greg MacAleese se acercó a la estación de televisión local para solicitar que filmaran una reconstrucción del crimen. Dentro de las 72 horas, un hombre llamó para identificar un automóvil que había visto salir de la escena a gran velocidad; había tomado nota de su registro. La persona que llamó dijo que no quería involucrarse; por lo tanto, no había llamado antes.

El detective MacAleese se dio cuenta de que el miedo y la apatía a menudo impedían que el público se involucrara. Ayudó a diseñar un sistema mediante el cual el público pudiera proporcionar anónimamente detalles de los eventos. Este sistema se centró en estimular la participación de la comunidad, y aprovechó los medios electrónicos para publicitar crímenes no resueltos.

La firma del Acuerdo de Entendimiento entre el Ministerio de Seguridad Pública y Crime Stopper Panamá va abrir la oportunidad para que el ciudadano sea parte de la solución del problema, ya sea preventivamente o después del delito para revertir la impunidad a una certeza del castigo. El ciudadano será un factor clave para que los delitos cometidos por criminales, sean resueltos o prevenidos

Crime Stopper Panamá, no representa ningún gasto para el Estado y desarrollará oportunamente una hoja de ruta para hacer docencia que muestre como es la denuncia anónima desde una plataforma tecnológica ( www.tupista.org) y en futuro próximo a través de una línea telefónica sencilla y difícil de olvidar.

Emprender dentro del Plan de Seguridad Integral nos ayudara a mitigar el delito con la confianza ciudadana de ser parte en su solución.

El autor es asesor de Seguridad, Presidencia de la República