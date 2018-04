¿Qué pasó con la negociación?

La definición de negociación, no de simple conversación como lo expresó el Frente Amplio por la Salvación de Colón, fue lo que se pretendió hacer con el gobierno de Juan Carlos Varela, después de la pasada huelga general.

Era claro que el hecho de sentar al Gobierno a negociar-según entendían-significaba un paso importante en la jornada. No obstante, distinto a esto- la conversación-como fue concebida por la parte gubernamental, no fue desde el inicio tomada en serio.

Para el Gobierno, ceder ante las pretensiones del Frente por la Salvación de Colón era perder, y eso era riesgoso para su imagen, sobre todo en momentos en que se asoma el periodo electoral. De manera que con su posición bien clara se sentó a conversar, no a negociar, lo que finalmente dio al traste con todo y con ello, la afectación cada vez más de la imagen del Gobierno, que no cuenta ya con la estima social de la población.

Con un cálculo erróneo se alejó de la mesa de conversación (para ellos siempre fue así), quedando al descubierto sus pretensiones, puesto que de tres actores: la Iglesia como mediadora, el Frente Amplio por la Salvación de Colón y el Gobierno, fue este último el que se sustrajo, lo cual deja en evidencia que nunca tuvo interés para dar respuesta a problemas que ellos mismos conocen.

La huelga general y el apoyo recibido por la población, fue una expresión de conciencia de la gente frente a las aspiraciones del gobierno varelista de vaciar la ciudad para dejarla en manos de los intereses económicos de los sectores de poder. En su entendimiento, alejarse de la conversación era una forma de frenar lo que viene en ascenso, lo cual- a la postre- va a ser difícil de detener.

El Gobierno olvida la rica historia de lucha de los colonenses. Hay pruebas palmarias que dan fe de ello, porque cuando se toma las calles, lo hace de manera contundente, con resultados bien definidos.

La huelga de hambre y desesperación de 1959, la insurrección de junio de 1966 y la más reciente lucha por la no venta de los terrenos de Zona Libre, son algunos de los muchos ejemplos que pueden mostrarse.

Su alejamiento de la mesa de conversación demostró que no tiene argumentos ni menos un discurso coherente. Y es que la argucia tenida como método, no podía ser sostenida por mucho tiempo. Ha pretendido mostrar una cara benevolente y de “respuestas”, con una destrucción urbana, hecha para el puerto libre. No le ha importado el padecimiento, ni tampoco el desajuste de la población, la cual ha sido desarraigada de su suelo y de su entorno.

Desde luego se propusieron desocupar la ciudad y lo van logrando, también profundizar la crisis social; y por supuesto han mostrado con profusión el nítido rostro de la demagogia, porque al decir del Gobierno, el único que ha hecho una cuantiosa inversión en estos últimos años en Colón, están mintiendo.

No le ha hecho nada bien al gobierno varelista abandonar la mesa de negociación (para ellos conversación). El tiempo lo dirá con el cobro con creces por este desatino.

El autor es docente universitario