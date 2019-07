A la patria se le ama en su totalidad

Un hecho insólito que debo mencionar como un acto que ofendió en su tradición a nuestro país fue cuando el entonces presidente Juan Carlos Varela retiró las garzas del palacio presidencial -quizás bajo el efecto de algún enojo- y las trasladó al Summit para que murieran de tristeza después de casi un siglo de permanecer alojadas en el vestíbulo y cuyo mantenimiento había estado a cargo de tantos mandatarios.

Cuando el país estuvo gobernado por Ernesto de la Guardia Jr. en el periodo de 1956 – 1960, lo oí decir, por haber laborado bajo su gobierno, que no descuidaran los alimentos de las garzas y me comentó que recordaba que el poeta Ricardo Miró las había obtenido en una localidad de la provincia del Darién, y con toda cortesía se las obsequió, en 1924, al mandatario de turno, que si no me equivoco era Belisario Porras.

Este acto bochornoso del exmandatario, cuyo nombre no hace falta repetir por su enorme impopularidad, pareciera que fuera de poca importancia, sin embargo, el famoso historiador Rommel Escarreola ha sido el primero en protestar por el retiro de esas aves tan cariñosas y atractivas, y ha agregado que así como se han retirado dichas garzas podríamos tener un gobernante tiránico que se le ocurriera ordenar el retiro de las esfinges que están a la entrada del Instituto Nacional, acto que esperamos que no suceda nunca, porque produciría una herida muy profunda en el sentimiento de la patria. El propio himno del Instituto Nacional, que recuerdo como institutor que fui, escrito por el poeta Ricardo Miró, se inspiró en las esfinges cuando dice: “Dos esfinges vigilan su entrada”.

Queridos panameños, esta patria nuestra, de Miró y de todos, en su larga extensión geográfica y de su cielo azul donde está el mismo Dios, debemos cuidarla de actos bochornosos como el que he referido, porque la verdad sea dicha, la Patria nunca será de contenido estéril, comenzando por la bandera, que en lo alto del firmamento siempre tendremos que defender y no permitir que fuerzas extranjeras retiren de su mástil nada más para apuntar a su principal sentimiento que los une a todos lo que han nacido bajo este pabellón.

En estos momentos en que el presidente Nito Cortizo ha anunciado la creación del Ministerio de Cultura, le advierto que en su contenido burocrático debe velarse esencialmente por lo puro de nuestros principios culturales, y se respeten las largas tradiciones de nuestro pueblo, y que todos los cantos de nuestros poetas los tengamos al oído, y no olvidemos el amor que nos han inculcado.

El autor es abogado y periodista