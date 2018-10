Cincuenta años después del golpe de Estado que puso a los militares en el poder, siguen quedando puntos ciegos en el relato de aquellos hechos. Los que estuvieron allí, los que saben qué pasó, los que lo urdieron y disfrutaron (y disfrutan) del “proceso revolucionario” siguen callados. La amnistía, llegada la democracia, se transformó rápido en amnesia, que no es lo mismo ni se escribe igual.

La carencia de memoria o el exceso de cálculo político está privando al país de parte de su historia. De aquellos hechos, no hay todavía un solo libro serio, documentado y escrito con distancia. Muchos textos rencorosos, hagiográficos, autocomplacientes, tendenciosos y hasta mentirosos. Un relato sin narrador, unos hechos sin contexto, una desmemoria que nos sienta bien.

La reflexión histórica se suple con romanticismo patrio. Esto no desmerece las obras de nuestros poetas, es su uso para enardecer sentimientos y no razones lo que es peligroso. ¿Qué pensaría Miró o Gaspar Octavio Hernández? ¿Qué diría Amelia? Ni la sagrada poesía es capaz de persuadir ni de disuadir al panameño, nadie se cree “Patria”, “Al cerro Ancón”, ni “Canto a la bandera”, pero nos emocionan y forman parte del relato sentimental de la patria romántica.

¿Se imaginan a la bandera descendiendo al istmo y “extinguiendo con febril desasosiego” a los que amaron su esplendor un día? Nuestras instituciones quedarían limpias, habría miedo en las calles por faltar valor en los istmeños. Caminaríamos más derechos, seríamos mejores ciudadanos. Pero es solo poesía.

Pero “Patria, son tantas cosas bellas” que no sabemos cuáles son, y no son para la mayoría, cultura, civismo, criterio, no, son colores, símbolos, palabras desprovistas de significado y mucha emoción patriótica que no evita que si hay que robar se robe o que se justifique la dictadura, faltando a la verdad histórica y llenándola de “cariño”.

Este es nuestro 68: una historia que nadie se atreve a contar porque no conviene, no sea que nos despierten del sueño patrio.

El autor es escritor