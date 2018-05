Sobre la planilla #080

Luego de graduarme de derecho y docencia en Panamá y obtener dos becas por mérito para estudiar leyes en la Universidad de Columbia y políticas públicas en la Universidad de Oxford, y asesorar a Gobiernos como el de Singapur y Mauricio, decidí regresar a mi país y aportar mi granito de arena desde el sector público. Lo elegí porque ya había trabajado en los cuatro sectores (privado, no gubernamental, académico, público) y me di cuenta de que necesitamos del gobierno para hacer cambios estructurales profundos y positivos.

Opté por trabajar en el órgano del Estado menos popular, pero en el cual se desarrollan las políticas públicas del país. Las funciones de los diputados se pueden resumir en cuatro. Hacer leyes, fiscalizar al gobierno, juzgar al presidente y a los magistrados, y ejecutar tareas administrativas como aprobar a los magistrados. Para realizar estas funciones, los diputados necesitan un equipo de trabajo.

El equipo de trabajo de un diputado es contratado con la planilla #080. Cada diputado tiene hasta $30 mil al mes para contratar personal. Yo trabajé con la diputada independiente Ana Matilde Gómez, quien usa $16 mil y la otra mitad se la ahorra al Estado. No tengo conocimiento cómo otros diputados utilizan su planilla y si realmente contratan asesores para apoyar su trabajo legislativo. Su gestión legislativa hablará por ellos.

Los problemas de la planilla #080 son varios. En primer lugar, es demasiado dinero. He visto cómo la diputada Gómez, con $16 mil de los $30 mil ha logrado hacer una gestión notoria y decente. Todo esto considerando que no tiene bancada y es independiente. En segundo lugar, no se sabe para quién trabaja cada funcionario de dicha planilla. Esto se presta para conflictos de interés y no es transparente. Por ello, miembros del equipo de trabajo de la diputada le recomendamos que publicara su planilla ya que no hay nada que esconder, y así lo hizo. En tercer lugar, la nomenclatura de “promotor deportivo” y “promotor comunal” es engañosa. Hay funcionarios que son expertos en temas económicos, de salud o judiciales y demás, pero de igual forma por obligación se les pone “promotor”. Cuando salió mi nombramiento yo me opuse al nombre “promotor”. La diputada me aseguró que ya anteriormente había presentado esa queja al MEF, quien es responsable de dar ese nombre. Esto no es transparente porque no se sabe qué exactamente hace cada funcionario y se presta para las “botellas”.

Las soluciones son claras. La planilla debe ser por menos dinero, se debe saber quién trabaja para qué diputado y qué hace cada funcionario. Esto lo hizo la diputada Gómez de forma voluntaria, pero debe ser obligación para todos. En adición, debe haber un proceso de reclutamiento transparente y supervisado para contratar a los funcionarios. En mi última semana de trabajo presenté ante la subcomisión que estudia las reformas al reglamento interno de la Asamblea algunas propuestas de transparencia y organización, basándome en mi experiencia laboral de 8 meses en la Asamblea. Entre algunas de las propuestas estaba la publicación y claridad de los funcionarios contratados por cada diputado. Así nos daremos cuenta de qué hace cada funcionario en la asamblea y se pueden rendir cuentas.

Por mi lado, he tomado una difícil decisión: arremangarme la camisa y dar algunos de los mejores años de mi juventud al idealismo que tengo de servir al país con el conocimiento que he adquirido, pero sabiendo que no todos los funcionarios que me rodean tienen las mismas intenciones. Es una ruta difícil pero necesaria, porque si los jóvenes no hacemos política vemos cómo nos la hacen a nosotros, y muchos no la están haciendo bien.

El autor es especialista en Políticas Públicas.