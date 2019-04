Las plataformas, ¿modernos monopolios?

Alex Moazed & Nicholas Johnson han escrito un libro titulado Modernos Monopolios, en el que nos explican con lujo de detalles cómo las plataformas están dominando el mundo, y cómo, y a pesar de toda la turbulencia económica ya conocida, esto está todavía en su etapa inicial… y que así como hay grandes éxitos, hay muchos más fracasos. Sorprendentemente, es en el gran cambio donde muchas empresas tecnológicas han llegado para morir. La industria del software pudo haber iniciado la revolución, pero son las plataformas exitosas las que están comiéndose el pastel… y el pastel es global.

Internet ha democratizado la libertad económica en forma sin precedentes. Cualquier persona – sin capital - puede iniciar un negocio y tener éxito online, en forma global, pero no se crea que lo convierte en una democracia perfecta. Alguien o algo tiene que orquestar toda esta actividad económica… y es allí donde entran las plataformas. Así, internet, y a su vez la economía, son dominadas y dirigidas por plataformas. Son las plataformas exitosas las que organizan el comercio y la información, y dan forma al mundo que hoy conocemos ... pero las plataformas exitosas son pocas. La mayoría son parte de la lista de “las bombas de implosión más grandes de la historia”. Las cifras de las plataformas exitosas son espectaculares y las pérdidas de los fracasos son igualmente espectaculares; la mayoría de estas sufre muertes súbitas. Pero la plataforma se convirtió definitivamente en el modelo de negocios de internet.

Las plataformas no son lineales, no son dueñas de medios de producción. Las plataformas crean un medio de conexión. Cuando un negocio lineal produce bienes o servicios, las plataformas crean valor al “manufacturar” conexiones que producen transacciones entre terceros, sin ser dueños de activos fijos. Uber es el sistema de alquiler de carros más grande del mundo y no posee ni un solo carro. AirBNB produce la mayoría de los hospedajes del mundo sin poseer una sola habitación, y así todas.

La revolución industrial no fue un evento; se fue produciendo a través de décadas. Realmente no fue una revolución, sino una evolución con implicaciones revolucionarias.

Las plataformas también han sido hasta cierto punto evolutivas – ya llevan 10 años – pero con el nacimiento del teléfono inteligente esta combinación está “eclipsando” violentamente todo lo anterior y variando de repente las bases de la realidad económica.

Un aparte sobre ideologías: la izquierda extrema proponía planeación centralizada por parte del Estado. La derecha proponía el mercado libre por su máxima eficiencia. La empresa individual era realmente una planeación centralizada individual operando dentro de un mercado libre general. El crecimiento geométrico de ciertas empresas tradicionales, como GM, Ford, Exxon, GE, etc., ejercían cuasi monopolios que requirieron ser regulados por el Estado. El desarrollo de la tecnología fue democratizando el mercado, permitiendo el ingreso de personas sin capital ni activos, y revolucionando los mercados. Ahora el desarrollo de las plataformas que permiten acceder a mercados ilimitados de consumidores desde un teléfono celular inteligente, producen la necesidad de que todas las empresas reexaminen su modelo de negocios para ajustarse a los nuevos métodos de consumo. Internet está ahora literalmente en el bolsillo de todos los consumidores. De repente, el número de personas conectadas a internet pasó de 30 millones a miles de millones, y sus hábitos de consumo cambiaron radicalmente.

Se ha alterado fundamentalmente cómo funcionan las economías.

Ahora el problema es que el planificador central ya no es el burócrata de gobierno, sino unos juegos de algoritmos operados por plataformas que ya saben nuestros hábitos, nuestros deseos, nuestras costumbres, nuestros gustos, dónde vivimos, qué carro manejamos, en qué trabajamos y un largo y complicado etc… y pocas plataformas exitosísimas pueden ir formando modernos monopolios.

En conclusión: Google puede ir formando la utopía socialista que la madre Rusia nunca pudo lograr… y lo más increíble es que Google nos hace sentir empoderados… ¡al mismo tiempo que nos está diciendo lo que queremos! ¡Big Brother en todo su esplendor!

¡Qué mundo más interesante el que nos ha tocado vivir!

El autor es fundador del diario La Prensa