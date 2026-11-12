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En 2019 se registraron 72,456 nacimientos en Panamá. En 2025 fueron 58,439, unos 14 mil menos, lo que equivale a 38 nacimientos menos al día, según el INEC. La caída parece haberse acelerado en 2026. Los registros preliminares del primer semestre muestran una disminución del 21% respecto al mismo periodo de 2025.

Panamá no es un caso único. Chile, Costa Rica y Uruguay tienen tasas de fecundidad de entre 1.1 y 1.4 hijos por mujer. Panamá, que pasó de 2.3 en 2019 a aproximadamente 1.7 en 2025, todavía presenta una fecundidad mayor, pero está por debajo de los 2.1 hijos por mujer que se toman como referencia para el reemplazo generacional.

¿Por qué está ocurriendo? Se suele señalar el costo de la vivienda y la crianza, la falta de empleo estable, las redes sociales, las mascotas, las dificultades para encontrar pareja o las nuevas prioridades de los jóvenes. Los datos apuntan a varias explicaciones.

La caída de la natalidad es especialmente fuerte entre las madres jóvenes. De 2019 a 2025, los nacimientos de madres menores de 20 años disminuyeron un 33%, y los de mujeres de 20 a 24 años, un 23%. Estos dos grupos concentran cerca del 63% de la reducción nacional. Que hayan disminuido los nacimientos entre las menores de 20 años es una buena noticia, pero el fenómeno va más allá. También hay menos nacimientos entre las mujeres de 25 a 39 años (entre un 11% y un 16% menos).

La caída se extiende a buena parte del país. Los nacimientos disminuyeron alrededor de un 25% en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, y entre un 25% y un 27% en Veraguas, Colón y Herrera, por ejemplo.

Si la caída abarca tantos grupos de edad y tantas regiones, ¿qué factores ayudan a explicarla?

La primera pista está en las parejas. Entre 2019 y 2025, la proporción de mujeres casadas o unidas de 20 a 24 años pasó del 35% al 28%. Entre las de 30 a 34 años, cayó del 67% al 57%. Según estimaciones basadas en las encuestas de hogares, la disminución de la proporción de mujeres que viven en pareja da cuenta de alrededor de una cuarta parte (24%) de la reducción de la fecundidad. La experiencia internacional muestra que la inseguridad laboral puede retrasar la decisión de vivir en pareja. A esto se suman la mayor autonomía individual y la menor presión social para casarse.

En Panamá, sin embargo, la relación entre empleo, vivienda y natalidad es menos directa de lo que podríamos pensar. En una columna anterior señalé que la falta de empleo formal dificulta que los jóvenes se independicen y tengan hijos. Pero la caída también se observa en hogares donde hay empleo formal. Entre 2019 y 2025, los nacimientos por mujer disminuyeron un 30% en los hogares donde la persona que encabezaba el hogar o su pareja tenía un empleo formal, frente a un 19% en aquellos donde solo había empleos informales. Incluso entre las mujeres que viven en viviendas propias o hipotecadas, la reducción fue del 19%.

El empleo y la vivienda siguen siendo relevantes, pero la caída también alcanza a quienes cuentan con ellos. Ahí aparece la segunda pista.

También se registran menos nacimientos entre quienes ya viven en pareja. De hecho, las estimaciones basadas en las encuestas de hogares indican que alrededor del 70% de la caída de la fecundidad se asocia con una menor frecuencia de nacimientos entre mujeres en condiciones de pareja y vivienda comparables a las de 2019.

Un dato llama la atención: los grupos que antes tenían más hijos se están acercando a los que tenían menos. La fecundidad cayó mucho más en los hogares de ingresos bajos y medios que en los de mayores ingresos. Entre las mujeres que viven en pareja, la fecundidad de las que tienen educación primaria o menos disminuyó en más de la mitad, mientras que entre las universitarias apenas varió.

La brecha entre regiones también se estrechó. En 2019 había 17 nacimientos al año por cada 100 mujeres de 20 a 39 años que vivían en pareja en el interior del país, frente a 11 en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. En 2025, las cifras eran de 14 y 12, respectivamente, y la brecha se redujo a dos nacimientos por cada 100 mujeres.

Varios factores podrían explicar esta convergencia. Uno es que más mujeres puedan decidir cuándo tener hijos y evitar embarazos no deseados. Otro es que criar hijos exige hoy más dinero y más tiempo, especialmente cuando los padres aspiran a darles mejores oportunidades educativas. Así, combinar el trabajo con la crianza puede ser difícil incluso para una pareja con ingresos estables.

También podría estar disminuyendo el número de hijos que las personas desean tener, un dato que el análisis para Panamá no permite establecer. En un estudio internacional basado en encuestas de 22 países avanzados, Raquel Fernández y sus coautoras encontraron que el número ideal de hijos declarado bajó de 2.42 a 2.31 entre 2012 y 2022. El estudio asocia ese descenso con una mayor valoración de la libertad personal y con la idea, cada vez menos extendida, de que tener hijos es indispensable para sentirse realizado.

Un cambio de prioridades podría ayudar a entender por qué la caída se observa en sociedades tan distintas. Las dificultades económicas pueden explicar parte del descenso, y para algunas familias también puede haber cambiado el número de hijos que desean tener.

¿Y si las mujeres simplemente están esperando más tiempo para ser madres? Es posible. Por ahora, los datos de Panamá muestran que entre 2019 y 2025 las tasas de fecundidad también disminuyeron entre las mujeres de 30 a 34 años (19%) y entre las de 35 a 39 (16%). En esos dos grupos de edad aún no se observa un repunte que compense la caída entre las más jóvenes. Mientras tanto, la edad promedio de las madres pasó apenas de 27 a 27.5 años.

En resumen, los datos apuntan a dos transformaciones. Ha disminuido la proporción de mujeres que viven en pareja y, entre quienes sí lo hacen, también se registran menos nacimientos. Esta última tendencia es más marcada en los grupos que antes tenían más hijos, lo que ha reducido las diferencias entre hogares de distintos ingresos, niveles educativos y regiones.

La caída de la natalidad parece responder tanto a las dificultades para conseguir empleo formal o vivienda como a cambios más amplios en las decisiones familiares. Mejorar las condiciones económicas puede facilitar que quienes desean tener hijos puedan hacerlo, pero difícilmente bastará para revertir una transformación que también se observa entre las parejas ya constituidas y en otros países.

El autor es economista